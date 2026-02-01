A stat 47 de ani în spatele barului

Hansruedi Schiesser are 85 de ani și conduce hanul Löwen de 47 de ani. De zeci de ani, în sala de mese nu s-a schimbat aproape nimic. Barul din lemn, casa de marcat veche, mesele cu chipsuri, nuci sărate și turtă dulce elvețiană par desprinse din anii 50. Nu se plătește cu aplicații moderne, iar muzica vine dintr-un tonomat.

Pentru localnici, Löwen nu este doar un restaurant. Este loc de întâlnire, sufragerie comună și spațiu pentru evenimente. „Este casa mea”, spune Schiesser, care în ultimii ani gătește doar la comandă și conduce singur afacerea.

O clădire din 1860, declarată monument istoric

Clădirea hanului a fost construită în 1860 și este inclusă pe lista monumentelor istorice. Are nevoie urgentă de renovare, mai ales acoperișul, care a început să cedeze. Proprietatea are 762 de metri pătrați și include și un hambar care poate fi extins.

În anunțul de vânzare, imobilul este descris drept „clădire rezidențială cu restaurant, de renovat”, dar și „o proprietate istorică cu potențial”.

„Cine știe ce mi se va întâmpla?”

Vestea vânzării îl apasă pe proprietar. „Trebuie să am grijă de sănătatea mea”, spune el. Când vorbește despre viitor, i se umezesc ochii. „Ar putea dura ceva timp până se vinde. Cine știe ce mi se va întâmpla până atunci?”, mărturisește Schiesser.

El nu știe dacă un restaurant mai poate funcționa aici. Oamenii ies mai rar în oraș, mai ales în sate, iar cei care vin cheltuiesc mai puțin. „Trăiesc din pensia mea”, spune el simplu.

Un loc legat de istoria zonei

Cu zeci de ani în urmă, hanul era plin seară de seară. Se află lângă fosta fabrică de textile Grünthal, unul dintre cei mai mari angajatori din zonă în secolul al XIX-lea. Sute de muncitori își încheiau ziua la Löwen, mai ales în zilele de salariu.

Hanul a apărut și într-un documentar al televiziunii elvețiene SRF, iar fabrica a fost vândută în 2021. Pe terenul ei urmează să fie construite sute de apartamente. Atunci, spun localnicii, Löwen va deveni cu adevărat o relicvă a trecutului.

Singura dorință a lui Hansruedi Schiesser este ca noul proprietar să renoveze clădirea cu grijă și să păstreze atmosfera. „Sper ca acest loc să rămână așa cum este”, spune el.

