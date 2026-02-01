Angajații IGSU și reprezentanții Î.M.S. „LIFTSERVICE” au intervenit de 14 ori pentru deblocarea ascensoarelor din toate sectoarele capitalei Republicii Moldova. Acțiunile au fost desfășurate separat sau în echipe comune, împreună cu serviciul specializat de întreținere a ascensoarelor.

7 intervenții au fost făcute de angajații IGSU, 6 intervenții au fost realizate de reprezentanții Lift Service, iar o intervenție a fost efectuată în comun de către angajații IGSU și reprezentanții Lift Service.

„Salvatorii au deblocat o femeie în vârstă de 77 de ani, blocată în ascensor între etajele 3 și 4 ale unui bloc de locuit. Femeia nu a avut de suferit. De asemenea, o femeie de 45 de ani și un bărbat de 44 de ani au fost deblocați de salvatorii IGSU, cu asistența reprezentanților Lift Service. Persoanele nu au avut de suferit. În urma intervențiilor, în total 16 persoane au fost deblocate, toate fiind în afara oricărui pericol”, a transmis IGSU Chișinău.

Amintim că mai multe întreruperi de energie electrică au fost înregistrate în Republica Moldova, inclusiv în capitala Chișinău, sâmbătă, 31 ianuarie, din cauza unor probleme grave la rețeaua electrică a Ucrainei, care au dus la scăderea tensiunii pe linia Isaccea-Vulcănești-MGRES. Pana de curent a fost remediată după câteva ore.

