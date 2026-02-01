Datele oficiale arată că interesul pentru segmentul de superlux rămâne ridicat, chiar și într-un context economic mai atent analizat.

Cum a fost întocmit clasamentul

Libertatea a analizat datele publice furnizate de Direcția Generală Permise de Conducere și Înmatriculări (DGPCI), disponibile pe site-ul instituției, iar concluziile sunt relevante. În cursul anului 2025, în România au fost înmatriculate aproximativ 163 de autoturisme noi din categoria super-lux, provenite de la cele mai exclusiviste mărci auto din lume.

În această analiză au fost luate în calcul exclusiv înmatriculările de mașini noi. Nu au fost incluse vehiculele second-hand aduse din străinătate și înmatriculate pentru prima dată în România, nici reînmatriculările de pe piața internă. De asemenea, a fost necesară o delimitare clară a segmentului analizat. Deși există versiuni extrem de scumpe de BMW, Mercedes-Benz sau Porsche, am ales să mergem un pas mai sus în ierarhia exclusivismului și să ne concentrăm pe automobile care depășesc constant pragul sutelor de mii de euro.

Astfel, clasamentul include mărci precum Rolls-Royce, Ferrari, Lamborghini, Bentley, McLaren și Aston Martin. Sunt automobile pe care le vedem ocazional în marile orașe și în zonele turistice de top, însă cifrele DGPCI ne arată, concret, câte astfel de modele noi au intrat în circulație în România pe parcursul anului 2025.

Locul 6 – McLaren: 3 unități

Mașina McLaren 750s, unicul model cumpîrat în Romania în 2025. Foto: McLaren.

McLaren a înregistrat doar trei înmatriculări în 2025, toate în lunile martie, aprilie și iulie. Este un rezultat mai slab comparativ cu anul precedent, când au fost livrate cinci exemplare. Modelele înmatriculate au fost 750S, atât în versiune Spider, cât și Coupé.

Locul 5 – Rolls-Royce: 19 unități

Mașina Rolls-Royce Cullinan Series II, un facelift al popularului SUV de lux. Foto: Rolls Royce

Rolls-Royce coboară un loc în clasament față de anul trecut, fiind depășit de Aston Martin. În 2024, marca britanică avea cu șapte unități mai mult, iar în 2025 a încheiat anul cu două automobile mai puțin. Cel mai frecvent ales model a fost Cullinan, atât în versiunea standard, cât și Black Badge, alături de câteva limuzine clasice ale mărcii.

Locul 4 – Aston Martin: 21 unități

Mașina Aston Martin DB12, cel mai cumpărat coupe sport de la Aston Martin în 2025. Foto: Aston Martin

Aston Martin a avut un an constant, cu înmatriculări în aproape toate lunile anului, excepție făcând august și octombrie. Cele mai populare modele au fost DB12 și DBX707, confirmând interesul crescut atât pentru coupe-uri sport, cât și pentru SUV-uri de performanță.

Locul 3 – Lamborghini: 23 unități

Mașina Lamborghini Urus, regele vânzărilor de ani de zile al brandului italienesc sport. Foto: Lamborghini

Lamborghini urcă pe podium, cu 23 de mașini noi înmatriculate în 2025. Modelul Urus a fost, de departe, vedeta mărcii, fiind livrat în aproape toate lunile anului, cu excepția lunilor martie și mai când nu a fost înregistrată nicio vânzare. Pe lângă SUV-ul de lux, au apărut și modele cu adevărat sport precum Revuelto și Temerario.

Locul 2 – Ferrari: 31 unități

Mașina Ferrari Daytona SP3, noul hypercar de lux, își face apariția și în România, fiind 2 exemplare cumpărate în 2025. Foto: Ferrari

Ferrari a oferit una dintre surprizele anului. Dacă în 2024 ocupa o poziție inferioară față de Bentley, în 2025 diferența s-a redus considerabil, aproape la jumătate. Vânzările au inclus un număr considerabil de Purosangue, rival direct pentru Lamborghini Urus, dar și modele precum Ferrari Roma și 12Cilindri. Piesele de rezistență au fost însă două exemplare Daytona SP3, cu un preț de listă de aproximativ 2,5 milioane de euro, și un SF90 XX Stradale, un model extrem de apropiat de filosofia unei mașini de circuit.

Locul 1 – Bentley: 66 unități

Bentley Continental GT. Foto: Bentley

Bentley domină clar clasamentul din 2025, cu un total de 66 de automobile noi înmatriculate, aproape dublu față de anul precedent. Media de aproximativ cinci mașini pe lună confirmă poziția solidă a mărcii în România. Cele mai căutate au fost Continental GT, disponibil în numeroase configurații, și Bentayga, SUV-ul de lux al brandului britanic. De asemenea, Flying Spur a apărut frecvent în statistici, rămânând una dintre cele mai apreciate limuzine de lux de pe piață.

