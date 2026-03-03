Cum previi depunerile de calcar și murdărie

Primul pas pentru a menține dușul curat este să ștergi reziduurile de apă de pe robinete înainte ca acestea să se usuce.

„Este recomandat să folosești un raclet pentru a îndepărta apa de pe pereții și faianța băii” – subliniază experții citați de publicația elvețiană Blick, parte a Ringier Media International. Aerisirea regulată a băii ajută la reducerea umidității, prevenind astfel formarea mucegaiului.

Cum cureți calcarul și murdăria

Depunerile de calcar de pe robinete pot fi curățate ușor cu remedii naturale, precum oțetul sau acidul citric. Amestecă oțet cu apă și aplică soluția pe suprafețele afectate. Dacă petele sunt persistente, mărește concentrația soluției. După 15-30 de minute, clătește cu apă fierbinte și șterge suprafața cu o cârpă uscată.

O altă opțiune este utilizarea detergentului de vase obișnuit. Dacă ai un perete de sticlă la duș, poți folosi aceeași soluție pe bază de oțet sau acid citric, ori un detergent pentru geamuri. În cazul pereților din plastic, este indicat să folosești săpun lichid sau un detergent blând pe bază de oțet pentru a evita deteriorarea materialului.

Cum să elimini mucegaiul

Mucegaiul apare adesea în medii umede și calde, cum sunt băile. Dacă observi pete negre pe suprafețele din duș, este important să le elimini imediat.

„O cârpă îmbibată în oțet este suficientă pentru a curăța zonele afectate de mucegai, însă recomandăm purtarea unei măști și a mănușilor pentru protecția personală”, susțin specialiștii citați jurnaliștii de la Blick. Atenție: metodele naturale funcționează doar în cazul infestării reduse. Dacă mucegaiul s-a extins pe o suprafață mare, este esențial să contactezi experți în domeniu pentru o soluție profesionistă.

Cum să cureți sifonul de scurgere

Utilizarea frecventă a dușului poate duce la acumularea rapidă a reziduurilor în sifon, provocând mirosuri neplăcute și chiar blocaje. Partea superioară a sifonului poate fi curățată cu un burete și detergent. Pentru părțile mai adânci, poți apela la soluții special concepute sau la remedii casnice eficiente.

„Nu este obligatoriu să folosești produse scumpe pentru a curăța sifonul. Un amestec simplu de bicarbonat de sodiu și oțet poate face minuni”, se arată în articol.

Adaugă o lingură de bicarbonat în scurgere, urmată de o cană de oțet. Reacția chimică ce urmează va elimina murdăria acumulată. După ce zgomotul de fierbere se oprește, clătește sifonul cu multă apă fierbinte. Menținerea dușului curat și igienic nu trebuie să fie o corvoadă.

Cu măsuri preventive simple și câteva trucuri eficiente, poți avea o baie strălucitoare fără eforturi mari.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE