Hotelierii fac calcule precise

„Calculele ies bine mai ales în cazul oaspeților care beau alcool. În rest, este greu de justificat tariful”, explică expertul german în industria hotelieră și a restaurantelor, Michael Bauer.

Pe lângă consumatorii de băuturi alcoolice, un public țintă important îl reprezintă familiile cu copii. Motivul este simplu: cei mici cer constant mâncare și băutură. „Cu un pachet all-inclusive, acest lucru nu mai devine o problemă”, a declarat Bauer pentru Frankfurter Rundschau.

Mai multe cappuccino la micul dejun, un pahar de Prosecco înainte de prânz și, pe parcursul zilei, sucuri, înghețată sau cartofi prăjiți pentru copii fac ca acest tip de ofertă să fie avantajoasă pentru anumite categorii de turiști.

Profitul hotelurilor se bazează însă pe calcule foarte precise. „Hotelierii știu exact cât consumă oaspeții. De exemplu, se pornește de la ideea că nimeni nu bea mai mult de patru cappuccino”, spune Bauer.

Astfel, o sumă de aproximativ 4,70 euro de persoană este considerată suficientă pentru cafea și micul dejun.

Alimente ieftine, dar sățioase

În cazul bufetelor, accentul cade pe alimente ieftine și sățioase: pulpele de pui au costuri reduse, iar salata de paste este consistentă și accesibilă.

„De multe ori, ingredientele proaspete lipsesc”, subliniază expertul. La desert predomină variantele avantajoase din punct de vedere financiar, precum pepenele roșu sau înghețata soft pentru copii.

Pentru a crea impresia de diversitate, hotelurile folosesc trucuri simple. „Un exemplu este brânza de la bufet. Se cumpără brânză ieftină în blocuri, care este tăiată în forme diferite – felii, triunghiuri sau cuburi – și aranjată elegant. Clientul vede o varietate mare, deși este același produs”, explică Bauer.

Și în cazul sucurilor proaspete, considerate costisitoare, există strategii clare: paharele mici de la bufet îi determină pe oaspeți să se servească mai rar. „Ar trebui să se întoarcă de mai multe ori, lucru pe care puțini îl fac”, spune expertul.

Sunt excluse băuturile scumpe

La capitolul alcool, pachetele includ băuturi locale – bere, vin și spirtoase – dar exclud sortimentele scumpe. „Vinurile de top sau băuturile premium nu sunt incluse, pentru a limita pierderile”, precizează Bauer.

Un indiciu simplu al calității unui hotel, potrivit expertului, este micul dejun: „Uitați-vă la musli!”. Hotelurile de calitate macină cerealele pe loc, le lasă la înmuiat peste noapte și adaugă fructe, nuci și alte ingrediente proaspete. „Aceste detalii mici arată dacă un hotel investește în calitate sau face economii”, afirmă el.

Un alt avantaj pentru turiști este că știu dinainte cât vor plăti și pot circula liber în interiorul hotelului.

Pentru a preveni accesul persoanelor din afară, hotelurile all-inclusive folosesc sisteme stricte de securitate, precum brățări și personal de pază. „Oaspeții din exterior sunt ușor de recunoscut, inclusiv după prosoapele diferite”, spune Bauer.

Totuși, nici acest sistem nu este infailibil. Există puțini producători de brățări, iar acestea pot fi obținute contra cost. „Dacă cineva chiar vrea să trișeze, există întotdeauna o cale”, concluzionează expertul.