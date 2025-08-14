Demontarea zvonului

Zvonul conform căruia hotelurile ar fi obligate să renunțe la „all inclusive” a apărut ca urmare a unui studiu publicat pe site-ul unui ziar turcesc, care trata doar ipotetic problema risipei alimentare, spune ambasadorul Turciei. Informația a fost însă interpretată eronat ca o decizie oficială a guvernului sau a președinției Turciei.

Ambasadorul Turciei, E.S. Özgür Kıvanç Altan, a declarat pentru Jurnalul.ro: „E un mare fake news. Nu se poate așa ceva. Am verificat situația, dar nu există așa ceva. A fost o discuție despre risipa alimentară și cum s-ar putea gestiona situația, dar nu se poate pune problema schimbării strategiei noastre.”

Importanța conceptului „all inclusive” pentru turismul turcesc

Turcia a introdus conceptul „all inclusive” în industria turismului, care a fost ulterior adoptat de multe alte țări. Acest model de servicii a contribuit semnificativ la succesul turistic al Turciei. Renunțarea la aceste oferte ar fi echivalentă cu o „sinucidere economică” pentru industria turistică turcă.

Ambasadorul a subliniat: „Nu putem renunța la aceste servicii de cea mai bună calitate din hotelurile noastre. Știrile au pornit de la o discuție ipotetică și de la un articol publicat de un ziar din Turcia, dar confirm încă o dată că am vorbit personal cu ministrul Turismului și nimic nu se va schimba.”

Cazuri similare în alte țări

Grecia și Bulgaria s-au confruntat cu situații similare în trecut. În Grecia, o declarație a unui fost ministru al Turismului a fost interpretată greșit ca o intenție de a elimina ofertele „all inclusive” . În Bulgaria, o conferință de presă despre risipa alimentară a generat zvonuri false despre renunțarea la acest tip de pachete turistice.

Ambasadorul Turciei a asigurat că conceptul „all inclusive” va fi menținut, reprezentând una dintre cele mai bune strategii din turismul turcesc. Această confirmare vine ca o asigurare pentru turiștii care apreciază acest tip de servicii și pentru industria turistică în ansamblu.

