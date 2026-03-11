Ministerul Culturii și Turismului din Republica Turcia și Agenția pentru Promovarea și Dezvoltarea Turismului din Turcia confirmă că destinațiile turistice ale țării, precum Istanbul, Antalya, Bodrum, Izmir și Capadocia, continuă să primească turiști fără întreruperi.

„Toate stațiunile, hotelurile, excursiile și experiențele turistice din destinațiile din Turcia se desfășoară conform programărilor. Nu au existat închideri, perturbări sau restricții emise de autorități privind activitatea turistică în nicio zonă a țării”, au declarat oficialii turci.

Aeroporturile internaționale din Turcia, inclusiv cele din Istanbul, Antalya, Bodrum și Izmir, operează fără întreruperi. Companiile aeriene nu au raportat anulări sau rerutări cauzate de situația regională. Turiștii din Europa, America de Nord și Asia-Pacific continuă să călătorească spre destinațiile turcești, consolidând poziția Turciei ca una dintre cele mai căutate destinații din lume.

O veste bună pentru cei care își planifică vacanțele din timp: sezonul estival 2026 este deja disponibil pentru rezervare. Ministerul Culturii și Turismului încurajează partenerii din industrie să promoveze activ destinațiile turcești, subliniind că cererea pentru vacanțe în această țară rămâne ridicată.

„Ministerul își reafirmă angajamentul de a sprijini comunicarea partenerilor prin furnizarea, la cerere, de date, declarații și informări” , au mai adăugat oficialii.

