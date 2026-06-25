„Au fost opt zile de euforie”, a declarat el la întoarcerea pe Pământ, direct din stepele Kazahstanului.

Douăzeci și cinci de ani mai târziu, în 2026, frenezia din jurul ofertei publice inițiale a SpaceX, alături de succesul recent al misiunii Artemis II a NASA, îi face pe oameni să viseze din nou la călătoriile dincolo de atmosfera terestră. Peisajul modern al turismului spațial este mult mai robust și mai comercial decât în perioada în care Tito a zburat pentru prima dată, fiind dominat de companii private conduse de miliardari: Virgin Galactic (Richard Branson), SpaceX (Elon Musk) și Blue Origin (Jeff Bezos). Până în prezent, aproximativ 140 de oameni au călătorit în spațiu în calitate de turiști, majoritatea în cadrul unor zboruri scurte la marginea atmosferei, relatează ziarul american The New York Times.

Câteva minute de imponderabilitate la preț de lux

n prezent, marea majoritate a zborurilor spațiale comerciale sunt suborbitale, iar compania Virgin Galactic a lui Richard Branson este principalul furnizor. În cadrul unei călătorii dus-întors de aproximativ 90 de minute, turiștii urcă până aproape de linia Kármán, granița recunoscută internațional a spațiului, situată la circa 100 de kilometri deasupra nivelului mării, unde experimentează câteva minute de imponderabilitate deplină.

Înainte de a decola, turiștii trebuie să urmeze un program de pregătire de trei zile la Spaceport America, în New Mexico, care include controale medicale, briefinguri de misiune și pregătire fizică și mentală. În ziua lansării, o navă-mamă numită Virgin MotherShip urcă timp de 50 de mii de picioare, după care eliberează naveta spațială care transportă pasagerii până la linia Kármán.

„Când evadezi din atmosferă, te trezești dintr-odată în cel mai liniștit loc în care ai fost vreodată”, a relatat Jamila Gilbert, pasager al zborului de test din 2023.

Cât costă un loc pe lista de așteptare

Virgin Galactic a transportat 32 de pasageri din 2018 și până în prezent. Prețul inițial al unui bilet a fost de 200.000 de dolari, însă a crescut constant. După o pauză de doi ani, compania a reluat vânzările de bilete în acest an (2026) cu un preț de 750.000 de dolari per scaun.

În această vară, compania testează o nouă navetă spațială care crește capacitatea la șase pasageri (față de patru în trecut), zborurile fiind programate să se reia spre sfârșitul anului.

Aproximativ 650 de pasageri din 60 de țări se află pe lista de așteptare, majoritatea urmând să zboare în intervalul 2027-2028, când compania estimează că va putea transporta 750 de oameni pe an.

Compania estimează că aproximativ 300.000 de oameni la nivel global au averea netă și dorința necesară pentru a participa la un astfel de zbor suborbital, o piață care crește cu 8% anual.

Turismul spațial cunoaște o renaștere în 2026: cât a ajuns să coste un bilet spre spațiu cu rachetele lui Elon Musk sau Richard Branson
Infografic realizat cu ajutorul Inteligenței Artificiale

Blue Origin se retrage temporar din turism pentru a ajuta NASA

În timp ce Virgin Galactic își accelerează operațiunile, concurentul direct Jeff Bezos a decis o schimbare majoră de strategie. Blue Origin a anunțat, după finalizarea celui de-al 38-al zbor suborbital reușit în ianuarie, că va suspenda programul de pasageri privați New Shepard pentru cel puțin doi ani.

Compania își va concentra resursele pe construirea unei rachete orbitale și pe dezvoltarea unui lander lunar pentru NASA. Spre deosebire de vehiculele Virgin Galactic care decolează ca avioanele, rachetele Blue Origin se lansează vertical, zboară autonom, iar excursiile durează 11 minute. În total, 92 de persoane au zburat în spațiu la bordul rachetei reutilizabile New Shepard.

Ghidul pieței de turism spațial

Pentru a înțelege mai bine diferențele majore dintre ofertele actuale, iată cum se împarte piața în funcție de prețuri, durată și tehnologie:

  • Virgin Galactic (Branson) – un zbor de 90 de minute către Linia Kármán – costul este de 750.000 dolari
  • Blue Origin (Bezos) – un zbor de 11 minute, o lansare verticală – costul nu este specificat la acest moment
  • SpaceX (Musk) – un zbor de 3 pânp la 6 zile, până la Stația Spațială sau până la orbita terestră – costul este de 50 de milioane de dolari

Vacanțe de lux de 200 de milioane de dolari

Dacă zborurile suborbitale sunt accesibile milionarilor, adevăratele călătorii orbitale rămân rezervate miliardarilor, fiind mult mai complexe din punct de vedere tehnic și necesitând viteze uriașe.

Compania SpaceX a lui Elon Musk oferă oportunitatea de a intra pe orbita Pământului la bordul capsulei Crew Dragon, considerată prima navă spațială privată care transportă oameni pe stația spațială. Aceste călătorii private durează între trei și șase zile, necesită până la nouă luni de antrenament riguros și costă aproximativ 200 de milioane de dolari pentru un grup de patru pasageri. Până acum, în jur de 24 de turiști au făcut această călătorie, printre care un magnat al criptomonedelor și un miliardar din e-commerce.

În paralel, compania Axiom Space din Houston a trimis, începând cu anul 2022, peste 20 de pasageri privați la bordul rachetelor SpaceX pentru a locui temporar pe Stația Spațială Internațională (ISS). Biletele costă între 55 și 65 de milioane de dolari per scaun, iar sejurul durează până la două săptămâni. Deoarece NASA și partenerii săi internaționali plănuiesc să scoată din funcțiune stația ISS la sfârșitul anului 2030, Axiom concurează acum pentru a construi înlocuitorul acesteia, care va deveni prima stație spațială complet comercială din lume.

Experții din turism prevăd că în anii următori piața se va diversifica masiv, urmând să apară hoteluri orbitale, laboratoare de cercetare accesibile publicului și misiuni turistice lunare (aflate deja în faze timpurii de planificare la SpaceX). Totuși, extinderea ecosistemului va aduce provocări mari în ceea ce privește modul în care statele și companiile private vor coexista în spațiul cosmic din ce în ce mai aglomerat

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