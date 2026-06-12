Elon Musk a devenit primul trilionar al planetei

Elon Musk, a cărui avere a depășit 1.000 de miliarde de dolari datorită succesului SpaceX, devenind astfel primul trilionar al lumii, a declarat: „SpaceX dorește să vă ducă pe Lună, pe Marte (…),” subliniind ambițiile mari ale companiei.

Investițiile în Space X vin cu riscuri, avertizează specialiștii

SpaceX nu este doar un pionier în explorarea spațială, ci și un furnizor de internet global prin sateliții Starlink și dezvoltator de infrastructuri pentru inteligență artificială (IA).

„Ce cumpărați atunci când investiți în SpaceX? Centre de date pentru IA în spațiu, colonii pe Marte”, a încercat să explice analistul Neil Wilson de la platforma Saxo, care a recomandat acțiunile SpaceX clienților săi. „Este o companie de infrastructură pentru IA la care s-au adăugat rachetele”, a rezumat el.

„Acest lucru creează atât oportunități, cât și riscuri”, a remarcat Matt Britzman, analist senior al pieței de acțiuni pentru Hargreaves Lansdown. „Investitorii ar face bine să vadă ambele fețe ale monedei”, a subliniat el.

Deși acțiunile SpaceX au avut o creștere spectaculoasă, indicele Nasdaq a rămas relativ stabil (+0,02%), în timp ce Dow Jones (+0,54%) și S&P 500 (+0,35%) au continuat să crească.

Cea mai mare ofertă publică inițială (IPO) din istorie

SpaceX intenționează să strângă 75 de miliarde de dolari prin această ofertă publică, depășind recordul deținut de Saudi Aramco, care a strâns 29,4 miliarde de dolari în 2019. Compania va pune pe piață peste 555 de milioane de acțiuni la un preț estimat de 135 de dolari fiecare, ceea ce îi conferă o evaluare totală de aproape 1,8 trilioane de dolari.

Potrivit Bloomberg, oferta a fost de patru ori suprasubscrisă de bănci și instituții financiare, iar aproximativ 20-30% dintre acțiuni vor fi rezervate investitorilor de retail, o proporție neobișnuit de mare pentru un IPO. Acest lucru le oferă fanilor devotați ai lui Musk șansa de a deține o parte din companie.

Averea lui Elon Musk a explodat

Deținând aproximativ 42% din acțiunile gigantului aerospațial, pachetul său privat de acțiuni va fi evaluat la peste 740 de miliarde de dolari după listare. Această creștere spectaculoasă vine după ce valoarea companiei a explodat în urma fuziunii cu xAI din februarie, transformând debutul pe piața de capital în cel mai mare din istorie.

De asemenea, deține 12% din acțiunile Tesla, companie care are o capitalizare bursieră de 1.500 de miliarde de dolari. Concomitent, Musk are acțiuni la Neuralink – firmă ce vrea să implanteze cipuri în creier și Boring Company – care cnstruiește tuneluri pe sub o serie de mari orașe pentru sistemul ultrarapid de transport Hyperloop.

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