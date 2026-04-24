Un bărbat care folosea un detector de metale a găsit la mică adâncime un vas din argint ce conținea peste 570 de monede romane din argint, șase brățări dacice masive, două inele, o cataramă, o fibulă și o piesă din bronz utilizată pentru înhămarea cailor.

Foto: Facebook/ Consiliul Județean Botoșani

„Descoperire arheologică de excepție în zona orașului Darabani! Uneori, trecutul ne surprinde când ne așteptăm mai puțin”, a transmis Consiliul Județean Botoșani, joi, pe pagina de Facebook.

Conform primelor evaluări, o parte dintre brățări aparțin culturii dacice, „datând din perioada secolului I î.Hr. – secolului III d.Hr.”, și au fost predate autorităților, urmând să fie expertizate și clasate în patrimoniul național.

Directorul Muzeului Județean, Aurel Melniciuc, susține că patru dintre brățările găsite la Darabani sunt dacice. Monedele sunt fie imperiale, fie republicane, avânt o vechime foarte mare, potrivit agenției de presă Agerpres.

„Este un tezaur destul de important, chiar dacă cel puțin în ultimele două secole pe teritoriul României s-au găsit cel puțin o sută de piese similare, nu toate de aceeași anvergură, nu toate cu la fel de multe piese, dar, în contextul în care aceste brățări dacice încep să devină tot mai cunoscute în lume, este cu atât mai important și pentru noi faptul că într-un singur tezaur au fost descoperite șase brățări. Cel puțin patru dintre ele sunt de origine dacică.

De fapt, întregul tezaur variază între secolul I înainte de Hristos și secolul III după. O parte din monede sunt imperiale, o altă parte republicane. Două dintre ele sunt cele mai importante. Sunt de origine sudică, traco-egeeană, cu capete de șerpi și credem noi că sunt și cele mai vechi dintre ele”, a afirmat Melniciuc.

