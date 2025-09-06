Fenomenul flux-reflux în Egipt

O turistă româncă a descris pe un grup de Facebook dedicat călătoriilor o experiență neplăcută dintr-o vacanță în Egipt: „La noi în resort nu se poate efectiv intra în apă să stai decât puțin cu picioarele, iar nivelul nu trece de gleznă și apoi, puțin mai încolo, nu este permis, nivelul de adâncime fiind de 15 metri. A mai întâmpinat cineva o situație similară?”

Mai mulți turiști au confirmat că acest fenomen este specific zonei. Diana, o altă turistă, a explicat: „Dacă studiați puțin înainte de plecare, aflați că este reflux pronunțat la resort. Sunt o mulțime fără reflux în Hurghada. Faceți excursii pe insule și vă bucurați de Marea Roșie”.

Un alt turist a adăugat informații suplimentare: „Egiptul (Hurghada, dar mai ales Sharm-ul) este recunoscut pentru fenomenul de flux/reflux prezent aproape la toate hotelurile. În plus, sunt hoteluri la care apa este destul de mică la mal – și pe o distanță considerabilă. Mai mult, anul acesta am văzut reflux pronunțat și la hoteluri unde, prin tradiție, nu era vizibil.”

Restricții de siguranță

În unele cazuri, restricțiile nu sunt legate doar de nivelul apei, ci și de siguranță. Un comentariu pe grupul de Facebook: „În mod normal, chiar dacă apa are 15 metri adâncime, înotul este permis de pe ponton. Te fluieră dacă te îndepărtezi prea mult. Ce descrieți pare o situație specială, probabil sunt curenți sau prădători marini, de aceea e interzis temporar”.

Recomandări
Turiștii relatează experiențe variate în diferite resorturi. Mădălina a menționat: „Și la Titanic Palace era la fel, mergi sute de metri până la apa mai adâncă, lângă ponton abia se putea face snorkeling printre corali”.

Un alt turist a descris situația de la Jaz Aquamarine: „Cred că și doi kilometri dacă mergi spre larg, tot până la glezne e apa. Foarte aiurea cu flux-reflux”.

Există însă și hoteluri unde fenomenul nu este atât de pronunțat. Un turist a relatat despre experiența sa la Xanadu: „Nu se simțea flux-reflux. De la mal începea să se adâncească ușor, la vreo 50 m în larg avea 2 m. Dar hotelurile fără plajă, de regulă, au pontoane de pe care faci snorkeling.”

Diferențe între resorturi

Unii turiști consideră că problema apare mai ales la resorturile mai ieftine. Cu toate acestea, Marius, un turist experimentat, a explicat: „Fluxul și refluxul sunt peste tot. La hotelurile cu recif și ponton fenomenul este vizibil și sesizabil, la cele cu plaje de nisip este mai puțin evident. În funcție de plajă și de poziționarea hotelului, experiența poate fi foarte diferită”.

Unele agenții de turism menționează clar în descrierile hotelurilor prezența fenomenului de flux-reflux. De exemplu, pentru anumite hoteluri se specifică: „Pe malul marii, flux și reflux pronunțat, (există o lagună nisipoasă pentru înot). Ponton: da (735 m), umbrele, șezlonguri, saltele pe plaja: gratuit. Prosoape de plajă: gratuit. pantofi speciali recomandați”.

Recomandări
În alte cazuri, se precizează că intrarea în apă de pe mal este posibilă doar în timpul refluxului: „Pe malul marii, plaja proprie cu nisip. Frumosul recif de corali este o alegere ideală pentru pasionații de scufundări și snorkeling. Lungime 650 m (intrare ponton, lungime ponton 150 de metri). Intrarea în mare de pe mal – nisip, posibilă în timpul refluxului.”

Deși vacanțele în Egipt rămân spectaculoase, turiștii trebuie să fie informați despre fenomenul de flux-reflux care poate afecta experiența pe plajă. Este important să se aleagă cu atenție hotelul, să se verifice existența unui ponton și poziția față de recif sau lagună pentru a evita experiențe neplăcute.

Egiptul este o țară fascinantă, cu o istorie bogată și nenumărate monumente istorice, un paradis pentru turiștii din lumea întreagă. Descoperă lucruri interesante și curiozități despre Egipt.

Milioane de români, obligați să plătească pentru cartea electronică de identitate din cauza „reformei cu toporul" a Guvernului Bolojan, acuză PSD
Știri România 09:57
Milioane de români, obligați să plătească pentru cartea electronică de identitate din cauza „reformei cu toporul” a Guvernului Bolojan, acuză PSD
Marian Vanghelie, motivul scandalului cu Oana Mizil: „E complicat, delicat și penibil". Fosta parteneră a politicianului a obținut ordin de protecție
Știri România 09:02
Marian Vanghelie, motivul scandalului cu Oana Mizil: „E complicat, delicat și penibil”. Fosta parteneră a politicianului a obținut ordin de protecție
Viorica Dăncilă, Raluca Turcan și Lavinia Șandru au acceptat provocarea venită din partea lui Cătălin Măruță. Ce se va întâmpla zilele următoare la Pro TV
Stiri Mondene 12:49
Viorica Dăncilă, Raluca Turcan și Lavinia Șandru au acceptat provocarea venită din partea lui Cătălin Măruță. Ce se va întâmpla zilele următoare la Pro TV
Prima imagine cu Claudia Pătrășcanu și iubitul ei. Mesajul emoționant transmis de artistă: „El ne poartă de grijă, cu răbdare și respect"
Stiri Mondene 12:08
Prima imagine cu Claudia Pătrășcanu și iubitul ei. Mesajul emoționant transmis de artistă: „El ne poartă de grijă, cu răbdare și respect”
Cine este Crinel Nicu Grosu, noul șef al Corpului de Control al lui Ilie Bolojan. A lucrat la DGA, în MAI. Nu există poze cu el
Politică 05 sept.
Cine este Crinel Nicu Grosu, noul șef al Corpului de Control al lui Ilie Bolojan. A lucrat la DGA, în MAI. Nu există poze cu el
Adrian Năstase, promovat la Beijing de Ministerul Afacerilor Externe, când era condus de Bogdan Aurescu 
Exclusiv
Politică 05 sept.
Adrian Năstase, promovat la Beijing de Ministerul Afacerilor Externe, când era condus de Bogdan Aurescu 
