Turkmenistan își deschide porțile

Turkmenistan este una dintre cele mai închise țări din lume, comparabilă ca izolare cu Coreea de Nord sau Eritreea. Totuși, un anunț făcut în aprilie de autoritățile de la Așgabat a surprins comunitatea internațională: guvernul promite simplificarea regimului de vize pentru turiști.

Dacă până acum obținerea unei vize turistice putea dura luni întregi și presupunea aprobarea de la Ministerul de Externe al Turkmenistanului, noul sistem ar urma să permită aplicarea online și eliminarea celebrei scrisori de invitație (LOI), considerată una dintre cele mai mari bariere birocratice.

Monumentul Independenței din Așgabat, capitala Turkmenistanului. Foto: Profimedia Images

„Suntem încă în ceață, la fel și partenerii noștri locali din Turkmenistan, pentru că nu a fost oferită nicio actualizare de atunci”, spune Dylan Lupine, fondatorul Lupine Travel din Marea Britanie, agenție care organizează tururi în Turkmenistan.

El adaugă că, dacă promisiunile se concretizează, „modificările vor avea un impact major asupra numărului de turiști”. În ciuda anunțului din aprilie, autoritățile de la Așgabat nu au oferit încă o dată clară pentru intrarea în vigoare a noului sistem.

„Poarta către Iad” se stinge, dar atracțiile continuă

Punctul de atracție cel mai cunoscut din Turkmenistan este Craterul Darvaza, supranumit „Poarta către Iad”. Situat în deșertul Karakum, la aproximativ patru ore de capitală, craterul este un uriaș focar de gaze naturale care arde de peste 50 de ani.

Președintele Turkmenistanului a primit ordin să stingă craterul de gaze Darvaza, cunoscut și sub numele de „Porțile Iadului”. Foto: Profimedia Images

A fost creat accidental în perioada sovietică, când o sondă de gaze s-a prăbușit într-un gol subteran. În lipsa unei soluții mai bune, geologii au decis să dea foc gazului, sperând că va arde rapid. Dar flăcările au continuat decenii întregi.

În ultimii ani, intensitatea flăcărilor a început să scadă, iar unii experți spun că acest simbol al Turkmenistanului ar putea să se stingă complet în viitorul apropiat.

Un contrast între ruinele Drumului Mătăsii și extravaganța postsovietică

Dar Turkmenistanul are mai multe de oferit. Orașe vechi de pe Drumul Mătăsii, cu moschei și minarete istorice, contrastează cu modernismul extravagant al capitalei Așgabat, unde clădirile din marmură albă și statuile aurite sunt omniprezente.

„Capitala Așgabat, cu aleile ei goale și marmura orbitoare, este unul dintre cele mai ciudate orașe pe care le-am vizitat”, spune Erika Fatland, antropolog și autoare a cărții Sovietistan.

Printre cele mai bizare construcții se numără clădirea Ministerului Petrolului și Gazelor, în formă de brichetă uriașă, și cel mai mare carusel interior din lume, omologat de Guinness World Records.

Pentru amatorii de gastronomie, piața rusească acoperită din Așgabat oferă caviar din Marea Caspică, iar restaurantele servesc o bucătărie influențată de Persia și Asia Centrală. Viața de noapte este limitată, dar turiștii pot bea o bere la Clevers Irish Pub sau Florida British Pub.

Patrimoniu UNESCO și peisaje aride

În nordul țării se află Kunya-Urgench, un sit UNESCO care găzduiește moschei și mausolee decorate elaborat. Alte două atracții importante sunt fortărețele parțiene de la Nisa, în apropierea capitalei, și ruinele orașului Merv, în estul țării.

I just got back from an archaeological trip to Turkmenistan, where I visited three UNESCO sites: the Parthian fortress of Nisa, Merv, the oldest and best-preserved of the oasis cities along the Silk Route and Kunya-Urgench, the capital of the Khorezm region, which was part of the… pic.twitter.com/gEWslBJwfO — Following Hadrian (@carolemadge) April 13, 2025

„Cele mai frumoase experiențe le-am avut în deșert, unde oamenii au fost extrem de ospitalieri”, spune Fatland. Singura problemă? Chal, laptele fermentat de cămilă, băutura națională. „E un gust pe care trebuie să-l dobândești”, recunoaște ea.

De ce această schimbare acum?

Paradoxal, Turkmenistanul era mai accesibil pentru turiști în perioada sovietică. Intourist, agenția oficială a URSS pentru turism, organiza excursii strict supravegheate în întreaga uniune, inclusiv în „înfloritorul Așgabat”, după cum se promova într-un afiș din 1934.

După independența din 1991, președintele Saparmurat Niyazov a preluat puterea și a impus un regim autoritar izolat. Cu rezerve imense de gaz natural, Turkmenistanul nu a avut nevoie de deschidere economică, rămânând neutru și autosuficient.

Konye Urgench este un oraș antic din Turkmenistanul de Nord, inclus în Patrimoniul Mondial UNESCO în 2005. Foto: Profimedia Images

„Totul se reduce la Niyazov. Era împotriva reformelor perestroika și glasnost”, explică Dylan Lupine. „După independență, a adoptat un model turkmen inspirat din sistemul sovietic”.

Chiar și după moartea lui Niyazov în 2006, regimul a rămas rigid. Totuși, situația economică dificilă din ultimul deceniu a forțat actuala conducere să caute soluții.

Potrivit celui mai recent raport al Bertelsmann Transformation Index, Turkmenistanul a început să caute investiții străine și colaborări regionale, cum ar fi parteneriatul recent pentru gaze naturale cu Turcia și Iranul. Simplificarea regimului de vize ar putea fi parte a unei strategii mai largi de deschidere economică.

„Când Uzbekistanul a simplificat regimul de vize după moartea președintelui Karimov, turismul a explodat. Poate și Turkmenistanul speră la un efect similar”, conchide Erika Fatland.

Turkmenistanul rămâne o destinație neobișnuită, dar extrem de interesantă pentru cei care vor să exploreze locuri rare, cu peisaje selenare și orașe de marmură albă. Dacă noile reglementări privind vizele vor deveni realitate, accesul mai ușor ar putea transforma una dintre cele mai închise țări din lume într-un nou punct de atracție turistică în Asia Centrală.