Insula, cunoscută și sub numele de Hub Island, a fost cumpărată în anii 1950 de familia Sizeland, care căuta un loc retras pentru vacanțe, relatează cotidianul sârb Blic, parte a grupului Ringier Media International.

„Pentru noi, a fost locul perfect pentru relaxare”, ar fi declarat familia la vremea respectivă.

Ei au construit o casă pe stâncile plate, lăsând loc doar pentru câteva scaune și o mică porțiune de plajă. Copacul din apropierea casei, deși înclinat de vânt, a rămas un simbol al insulei.

„Just Room Enough Island” a primit oficial titlul de cea mai mică insulă locuită din lume, conform Guinness World Records. Cu toate acestea, insula nu este locuită permanent. De-a lungul timpului, a devenit o atracție turistică populară, vizitatorii fiind fascinați de dimensiunile sale reduse și de povestea neobișnuită.

Anterior, titlul de cea mai mică insulă locuită aparținea insulei britanice Bishop Rock, o stâncă situată lângă Insulele Scilly. Totuși, după automatizarea farului în 1982 și plecarea familiei care locuia acolo, Bishop Rock a pierdut această distincție.

