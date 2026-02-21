Insula mică din Malta care i-a cucerit pe turiști

Insula Comino, parte a Arhipelagului Maltez, este o destinație spectaculoasă recomandată în special pentru lunile februarie și martie, când temperaturile variază între 16°C și 18°C. Comino este recunoscută ca „insula soră” a mult mai cunoscutei Malta, însă ceea ce o face unică este farmecul său natural.

Cu o suprafață de doar 3,5 kilometri pătrați și doar doi locuitori permanenți, insula este o adevărată oază de liniște, ideală pentru cei care vor să se refugieze de aglomerația altor destinații turistice populare din Europa.

Care este principal atracție a Insulei Comino

Unul dintre principalele atracții ale insulei este Laguna Albastră, care impresionează prin culoarea ei intensă și apele cristaline. „Comino este o bijuterie ascunsă la vedere, care așteaptă să fie explorată”, notează Express.uk.

Insula este lipsită de orașe și mașini, oferind o experiență unică pentru vizitatori. Toți cei care vin aici nu vor avea parte de aglomerație, nu vor auzi muzica asurzitoare din clasicele stațiuni turistice și sunetul mașinilor pline de turiști care aleargă dintr-un loc în altul.

Peisajul insulei combină stânci calcaroase, golfuri ascunse și priveliști spectaculoase, fiind un loc perfect pentru înotători, scufundători, pasionați de drumeții și fotografi.

Insula Comino atrage și cu prețurile accesibile

Prețurile accesibile reprezintă un alt avantaj al acestei destinații. În ciuda lipsei restaurantelor și a cafenelelor, Comino dispune de chioșcuri de unde turiștii pot achiziționa băuturi la prețuri accesibile, cu o bere costând între 2,90 și 4.50 euro. Pentru opțiuni culinare mai variate, insulele vecine Malta și Gozo oferă numeroase posibilități.

Cum pot ajunge turiștii în mica insula de 3,5 kilometri pătrați

De exemplu, românii care își doresc să ajungă aici trebuie să zboare către Aeroportul Internațional Malta. Turiștii au fie zboruri directe din București, fie curse cu escală, în funcție de zilele pe care le aleg.

După sosirea în Malta, turiștii pot lua feribotul din terminalul din Cirkewwa, care ajunge pe insula Comino în aproximativ 35 de minute. Alternativ, cei care se află pe insula Gozo, cealaltă soră a Maltei, pot ajunge pe Comino în doar 15 minute cu taxiuri pe apă sau feriboturi mici, din portul Mgarr.

