Italia: Dolomiți

Temperatură: 18-25°C

18-25°C Ideal pentru: Drumeții alpine și brânzeturi

În septembrie, Dolomiții din Italia devin o oază de liniște, odată cu diminuarea fluxului de turiști. Rifugiile montane sunt mai accesibile, iar traseele serpuite prin pădurile verzi și pajiștile alpine pline de flori sălbatice sunt perfecte pentru explorări în tihnă.

Sunetul clopoțeilor vacilor călăuzește drumeții către fermele de lactate, unde pot savura ricotta proaspătă sau brânzeturi picante cu priveliști spectaculoase spre văile montane.

La sfârșitul lunii septembrie, vacile coboară din pășunile montane în satele mai joase, împodobite cu coroane de flori, fiind întâmpinate de parade, târguri și concerte.

Malaezia

Temperatură: 24-32°C

24-32°C Ideal pentru: Natură sălbatică și festivaluri naționale

Septembrie aduce o mulțime de evenimente culturale în Malaezia, inclusiv Ziua Malaeziei (16 septembrie) și Festivalul Lunii (25 septembrie), celebrând recolta și luna plină. Străzile și templele se împodobesc cu felinare colorate, iar paradele și târgurile culturale oferă o experiență de neuitat.

În Highlands-ul Cameron, poți savura ceai proaspăt la BOH Tea Garden sau culege căpșuni coapte la Raaju Hills Strawberry Farm. Pentru iubitorii de aventură, insulele Redang și Tioman oferă condiții perfecte pentru snorkeling, iar pădurile tropicale din Borneo sunt locul ideal pentru a vedea orangutani și crocodili de apă sărată.

Portugalia

Temperatură: 25-28°C

25-28°C Ideal pentru: Vinuri și aventuri pe coastă

În Portugalia, septembrie rămâne o lună călduroasă, ideală pentru plajele aurii din Alentejo și Algarve. În Lisabona, Festivalul Santa Casa Alfama (11-12 septembrie) aduce fado-ul tradițional pe străzi, în timp ce orașele mai puțin cunoscute, precum Tavira sau Ferragudo, atrag cu cultura locală și preparatele din pește și fructe de mare.

În nord, în Valea Douro, are loc recoltarea strugurilor vindima, iar multe crame istorice oferă vizite și experiențe tradiționale de zdrobire a strugurilor. National Geographic recomandă o vizită la Quinta de Pacheca, o cramă din secolul al XVIII-lea, care oferă cazare în butoaie uriașe de vin.

Kârgâzstan

Temperatură: 13-27°C

13-27°C Ideal pentru: Cultura nomadă

Septembrie este luna perfectă pentru a explora tradițiile nomade din Kârgâzstan. Între 31 august și 6 septembrie, țara găzduiește Jocurile Nomazilor, un eveniment bianual cu concursuri spectaculoase, precum tir cu arcul călare, lupte și demonstrații de șoimărit.

Piețele din Bișkek sunt pline de miresme de miere de munte, mere și kumis, laptele fermentat de iapă. De asemenea, este ultima ocazie din an pentru a te caza într-o iurtă veche de secole în taberele de vară din pășunile alpine, înainte ca păstorii să-și mute animalele înapoi în văile joase.

Aruba și Curaçao, Caraibe

Temperatură: 29-33°C

29-33°C Ideal pentru: Relaxare tropicală

Aruba și Curaçao, situate în afara centurii de uragane, sunt destinații perfecte pentru o escapadă tropicală în septembrie. Curaçao este preferată de aventurieri, fiind ideală pentru snorkeling, unde pot fi observate țestoase marine și pești tropicali. De asemenea, între 3 și 5 septembrie, insula găzduiește North Sea Jazz Festival, cu artiști de renume mondial precum Jon Batiste și The Jacksons.

În Aruba, relaxarea pe plajă este punctul forte, completată de paddleboarding și tururi ghidate prin Oranjestad, un oraș ce păstrează moștenirea olandez-portugheză în arhitectura sa colorată și gastronomia locală.

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