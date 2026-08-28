Zeci de drumuri au fost blocate de noroi și vehiculele îngropate

În Trishuli, una dintre zonele cele mai afectate de dezastru, stratul gros de noroi a acoperit drumurile, iar multe vehicule sunt parțial îngropate.

Baricadele poliției au blocat accesul în apropierea râurilor, unde pericolul unor alte viituri rămâne ridicat. Potrivit autorităților, aceasta este cea mai gravă catastrofă naturală din Nepal de la devastatorul cutremur din 2015.

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Momentul în care ghețarul s-a prăbușit a fost filmat de o cameră din Tibet

Experții suspectează că viitura a fost declanșată de prăbușirea unui ghețar. Institutul de Studii Geologice al Statelor Unite (USGS) a raportat că evenimentul a fost atât de violent, încât a generat un cutremur cu magnitudinea de 5,2, urmat de alunecări de teren.

Momentul dramatic al dezastrului a fost surprins de o cameră de supraveghere instalată pe partea chineză a graniței cu Tibet. În imagini se vede cum un val uriaș de apă și noroi înghite o clădire de șase etaje în câteva secunde, în timp ce oamenii încearcă să scape.

A horrific scene of severe flooding at the Rasuwagadhi border point on the Nepal-Tibet border.

The strong currents wreaked havoc across the area, leaving 400 pilgrims and 105 Indian tourists also missing in the Nepal floods.#NepalFloods #Nepal #Rasuwa #FlashFlood #Floods pic.twitter.com/dwAX12Gj7l — Ravi Pandey🇮🇳 (@ravipandey2643) August 26, 2026

Echipele de salvatori acționează contracronometru de 48 de ore

Elicopterele continuă să survoleze zona montană, căutând supraviețuitori și transportând ajutoare. Până acum, sute de persoane au fost salvate, printre care și majoritatea celor 450 de oameni blocați într-un tunel din Trishuli.

„Facem tot posibilul să găsim mai mulți supraviețuitori”, au declarat oficialii locali, citați de BBC. Cu toate acestea, condițiile dificile îngreunează operațiunile de salvare, iar numărul victimelor ar putea crește în continuare.

În total, peste 1.500 de oameni sunt de negăsit după dezastrul din Nepal și Tibet. Autoritățile se așteaptă ca numărul victimelor să crească și în zilele următoare. Localnicii au fugit cum au putut din calea dezastrului și au lăsat în urmă tot ce au strâns într-o viață întreagă.

Filmul tragediei din Nepal și Tibet și cum s-a produs catastrofa din Himalaya

O tragedie de proporții s-a produs în Himalaya, pe 26 august, la ora locală 8.40, când o masă uriașă de gheață s-a desprins de pe un ghețar situat la o altitudine de aproximativ 5.200 de metri. Potrivit specialiștilor citați de Reuters, astfel de evenimente aduc în prim-plan fragilitatea ecosistemelor montane în fața schimbărilor climatice.

Ghețarul prăbușit a declanșat o avalanșă masivă de gheață, roci și sedimente, care s-a prăvălit 1.200 de metri până în albia râului Lhende Khola, în Tibet, la doar 20 de kilometri de granița cu Nepal. Sursa foto: Getty Images

Masa imensă de gheață și rocă a blocat temporar cursul râului Lhende Khola, formând un baraj natural. După ce acesta s-a rupt, o viitură devastatoare, încărcată cu apă, noroi, gheață și roci, s-a revărsat în aval, provocând distrugeri masive. Nivelul râului Trishuli, unul dintre afluenții principali ai zonei, a crescut cu nouă metri în doar 30 de minute, a informat Al Jazeera, citând autorități locale și agenții internaționale.

La început, se credea că dezastrul a fost cauzat de un cutremur cu magnitudinea 4,4. Totuși, specialiștii de la US Geological Survey (USGS) au infirmat ipoteza, precizând că semnalele seismice înregistrate au fost generate de prăbușirea masivă a ghețarului și de alunecările de teren ulterioare. Energia degajată de eveniment a fost echivalentă cu un cutremur de magnitudinea 5,2.

Unde s-au înregistrat cele mai mari pagube

În Nepal, districtul Rasuwa a fost printre cele mai afectate regiuni, fiind situat imediat la sud de granița cu China. Localitățile Timure și Syapru Besi au fost lovite puternic de viitură, care a continuat să distrugă infrastructura de-a lungul râurilor Bhote Koshi și Trishuli.

În aval, districtele Nuwakot și Dhading au fost, de asemenea, grav afectate. În Tibet, regiunea Gyirong și Gyirong Port, un punct de trecere esențial între China și Nepal, au suferit pagube semnificative.

„Forța viiturii a fost de neimaginat”, au descris martorii locali. În total, cel puțin 19 poduri și 40 de kilometri de drumuri au fost distruse sau grav avariate.

Încălzirea globală, un factor de risc tot mai mare

Tragedia din Himalaya readuce în discuție impactul schimbărilor climatice asupra regiunilor montane. Conform specialiștilor citați de Reuters, încălzirea globală accelerează topirea ghețarilor și destabilizează versanții muntoși, amplificând riscul unor astfel de evenimente devastatoare.

Totuși, experții subliniază că tragedia recentă este rezultatul unei combinații complexe de factori, între care se numără caracteristicile geologice și structura instabilă a gheții și rocii la altitudini mari.

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