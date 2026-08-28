Noul sezon al emisiunii Spynews TV Live vine cu o schimbare importantă. Începând cu 31 august, Mara Bănică nu va mai fi singură la pupitrul de prezentare. Noul ei coleg este Alexandru Constantin, iar telespectatorii îi vor vedea împreună în noua formulă a emisiunii.

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Mara Bănică a anunțat încă din 17 august, într-un interviu acordat pentru Știrile Antena Stars, că urmează să aibă un nou coleg de prezentare. La acel moment, jurnalista a oferit câteva indicii, însă a preferat să păstreze secretă identitatea acestuia.

Acum, misterul a fost spulberat. Alexandru Constantin este cel care i se va alătura Marei Bănică la Spynews TV Live, începând de la 31 august. De asemenea, au apărut și primele imagini cu cei doi din platoul emisiunii.

Astfel, Alexandru Constantin declară „După 18 ani de televiziune și o etapă de 5 ani de știri care m-a maturizat enorm, întoarcerea pe ecran, în entertainment, vine exact la momentul potrivit. Propunerea Antena Stars m-a prins în punctul în care voiam o nouă dinamică profesională, o provocare la cel mai înalt nivel. Spynews Live va fi un show alert, unde aduc toată rigoarea mea de jurnalist într-o zonă de infotainment, acoperind perfect intervalul de Prime Time și Late Night. Showbiz-ul are nevoie de o perspectivă proaspătă, de eleganță și de întrebări puse inteligent. Să fac echipă cu Mara Bănică, de luni până vineri de la 21:30, va fi cu siguranță electrizant. Suntem caractere diferite, dar tocmai acest contrast va aduce publicului un show complet. Ne vedem din 31 august, live, să schimbăm regulile jocului”.

Cine este Alexandru Constantin, noul coleg al Marei Bănică

Alexandru Constantin are o experiență de mai mulți ani în televiziune. Și-a început cariera la o televiziune locală din Oradea, după ce, încă din adolescență, a fost atras de lumea televiziunii și curios să afle ce se întâmplă dincolo de ecran.

De-a lungul timpului, Alexandru Constantin a activat și ca actor și antreprenor. Cu toate acestea, a recunoscut în trecut că televiziunea rămâne una dintre cele mai importante pasiuni ale sale.

Din 31 august, acesta va face echipă cu Mara Bănică, iar Spynews TV Live va avea o nouă formulă de prezentare.

Mara Bănică a dat indicii despre noul ei coleg

Înainte ca identitatea noului prezentator să fie făcută publică, Mara Bănică vorbea despre schimbările pregătite pentru noul sezon al emisiunii. Jurnalista spunea că își dorește un coleg stabil și că experiența în jurnalism este importantă pentru o astfel de emisiune.

„Îmi trebuie un coleg care să fie stabil, să nu mă înșele (n.r. râde). Nicio emisiune nu e ușoară (…) Cred că expertiza unui jurnalist la fel de bun ca tine (n.r. ca Marius Niță) sau ca mine, este importantă (…) Este un sezon care vine cu schimbări și pe mine mă bucură treaba asta și sunt convinsă că toate sunt făcute ca telespectatorii noștri să primească mai mult și mai bine”, declara Mara Bănică, la Știrile Antena Stars.

Jurnalista a precizat, totodată, că noul sezon aduce schimbări, însă formatul emisiunii rămâne construit în jurul așteptărilor telespectatorilor.

Prima apariție a noii echipe, pe 31 august

Mara Bănică și Alexandru Constantin vor apărea împreună la Spynews TV Live începând cu 31 august. Cei doi vor forma noua echipă de prezentatori a emisiunii, într-un sezon care vine cu modificări pentru telespectatorii postului.

Rămâne de văzut cum va funcționa noul duo în fața camerelor și ce alte surprize sunt pregătite pentru noul sezon al emisiunii.

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