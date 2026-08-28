În 2025 și-a văzut recolta putrezind pe pământ

Cesar Mora, în vârstă de 45 de ani, cultivă nectarine în Reedley, California. În 2025, o mare parte din recoltă a rămas nevândută. Fermierul povestea că mergea printre pomi și auzea fructele căzând unul după altul.

„La fiecare pas auzeam câte un fruct căzând. Doar «pum, pum». A fost foarte frustrant”, spunea Mora.

Un an mai târziu a decis că nu va mai lăsa să se întâmple același lucru, așa că în iunie 2026 a anunțat pe internet că oricine dorește poate veni la fermă să-și culeagă gratuit nectarine. Iar rezultatul a fost uriaș. Peste 6.000 de oameni au trecut prin livadă într-o singură săptămână, iar în total au fost salvate aproape 82,6 tone.

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„Ca să nu pierd munca mea de un an, o voi dona comunității”, explica fermierul.

De ce nu putea să-și vândă nectarinele

În centrul conflictului se află soiul de nectarine albe Monalise. În 2017, Mora a semnat un acord cu Giumarra Brothers Fruit Company pentru a putea cultiva acest soi. Doi ani mai târziu a încheiat și un contract prin care fructele urmau să fie ambalate și comercializate prin companie, dar relația s-a deteriorat. Mora susține că în 2020, aproape jumătate dintre nectarinele trimise prin Giumarra au fost aruncate, iar pierderile i-au afectat serios afacerea.

Ulterior, fermierul a început să lucreze cu un alt comerciant, dar Giumarra l-a dat în judecată în 2023, acuzându-l că și-a încălcat contractul.

Judecătorul i-a ordonat să scoată pomii

Cazul a ajuns în fața Curții Superioare din Fresno, iar în timpul procesului, un judecător a decis că Giumarra deține drepturile de licențiere pentru nectarinele Monalise și a dispus îndepărtarea pomilor cultivați de Mora. Fermierul și avocații săi încearcă acum să oprească executarea ordinului.

„Nu vor scoate pomii atât de ușor”, a transmis Mora.

Dacă nu reușește să obțină suspendarea deciziei, fermierul trebuie să scoată toți pomii până la sfârșitul lunii octombrie.

A pierdut procesul, dar nu trebuie să plătească despăgubiri

Pe 13 august, după un proces de două săptămâni, juriul a decis că Mora și-a încălcat contractul cu Giumarra. Există însă și o victorie pentru fermier: compania nu a primit despăgubiri. Avocatul Giumarra Brothers spune că verdictul confirmă poziția companiei și drepturile sale asupra soiului. Mora vede însă lucrurile complet diferit și spune că experiența ultimilor ani l-a făcut să se gândească serios dacă mai vrea să continue în agricultură.

„Dacă pierd, voi ieși definitiv din agricultură”, spunea el înaintea verdictului.

Fermierul susține că pierderile sunt atât de mari, încât nu le-ar putea recupera nici în zece ani.

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