De Ramona Mânzat,

Bibury, ”the most beautiful village in England”, cel mai frumos sat englezesc, poate fi punctul culminant al acestei excursii. Localitățile sunt foarte apropiate și poți să te plimbi prin zonă una sau mai multe zile.

Vedere din sătucul Bibury

Casele, unele vechi de la 1300, sunt toate construite din piatră de Cotswolds și dacă nu ar fi oameni și mașini, ai avea impresia că ai ajuns printr-un miracol în timpul Dinastiei Tudorilor.

Nu întâmplător aici se filmează producțiile ale căror povești se derulează în Evul Mediu britanic.

Camera din fundul curții

Traseul poate începe la Burford, sat aflat la aproximativ 140 de kilometri de Luton. Ajungi la Burford după ce te oprești pentru o plimbare prin Oxford. Te poți caza în curtea restaurantului Priory, aflat chiar în centrul satului.

O cameră foarte simplă costă 70 de lire cu tot cu mic dejunul englezesc. Priory e cunoscut în sat tocmai pentru că oferă un mic dejun excelent, așa că dimineața ieși din cameră în curtea care funcționează ca terasă a localului direct printre mesele deja pline de familii ieșite din case încă de la primele ore să se bucure de ziua însorită.

Englezii sunt printre oamenii care apreciază cel mai mult o zi cu soare. Chiar și în luna august, acestea sunt excepțiile! La o plimbare pe străzile laterale din Burford, spre deosebire de centru, abia întâlnești câte un om antrenându-și câinele.

Nou si vechi Incotsworls

Următoarea oprire – Stow-on-the-Wold, un orășel ceva mai mare. Aici nu te miri dacă îți parchezi mașina închiriată în piața centrală lângă două Ferrari. Ceva normal în Anglia, unde poți merge kilometri buni în spatele unei astfel de mașini care respectă viteza legală în oraș de 30 mile/oră, aproximativ 48 km/h.

Poate urma: Burton-on-the-Water. Dacă se apropie prânzul, toată lumea e în centru. Pe terasele restaurantelor de pe malul râului cu greu poți găsi un loc liber, iar pe aleile de pe mal înaintezi cu dificultate, privind copiii care se plimbă cu picioarele goale prin apă și câini care aleargă tot prin apă, la fel de bucuroși de soare precum stăpânii lor.

Burton-on-the-Water

Care e cel mai frumos?

Bibury, următoarea oprire, e primul sat în care poți întâlni și turiști străini, mai ales asiatici și americani. Chinezii se pare că i-au exasperat pe proprietarii englezi, care, ca să nu se mai trezească în curtea lor cu vreunul care vrea selfie-ul perfect, au scris pe porți și în chineză că e proprietate privată. Poți mânca la ferma de păstrăvi din localitate.

Bibury

Dacă ai avut senzația la Bibury că ai văzut satul englezesc perfect, s-ar putea să fii surprins la Castle Combe, ultimul punct în circuitul prin Cotswolds. Și chiar dacă între timp a început ploaia și ești deja obosit, e posibil ca abia acum să descoperi de fapt “cel mai frumos sat din Anglia”.

Cazarea poate fi la fel de romantică precum toată ziua petrecută în Cotswolds. De exemplu, la hotelul istoric Stanton Manor, la 7 km de Castle Combe, găsești o cameră și cu 65 de lire.

Dacă mai aveți o zi la dispoziție, rezervați-o pentru incredibilul oraș Bath, aflat pe lista UNESCO, unde romanii au construit băi termale încă din anii 43 î.Hr!

Castle Combe

Cum ajungi în Cotswolds

Sunt numeroase zboruri low-cost directe spre Luton, din București, Cluj, Constanța, Craiova, Iași, Satu Mare, Sibiu, Suceava, Timișoara, Târgu Mureș. De la aeroport, trebuie închiriată o mașină. Dacă nu ai mai condus niciodată cu volanul pe dreapta, poate ar fi bine să optezi pentru una cu transmisie automată. Cea mai ieftină variantă pe care am găsit-o a fost la compania low cost www.easirent.com.

Traseul poate fi potrivit și pentru familiile românilor care muncesc în Anglia, care se pot relaxa într-o sâmbătă sau duminică, dacă e vreme frumoasă.

În Anglia, pe drumuri cu o bandă, limita de viteză e de 60 mile/h, aproximativ 96 km/h, iar pe autostradă, 70 mile/h, aproximativ 112 km/h. Pe majoritatea autostrăzilor nu există taxe, în anumite orașe însă trebuie să plătești ca să circuli pe străzile din centru.

Ziua 1 – Luton – Oxford – Burford: 135 km

Ziua 2 – Burford – Stow on the Wold – Burton on the Water – Bibury – Castle Combe: 90 km

Ziua 3 – Castle Combe – Bath: 20 km

Ziua 4 – Bath – Luton: 210 km

Stow-on-the-Wold

Cum afectează Brexitul călătoriile

Site-ul oficial al guvernului britanic informează că și după Brexit cetățenii UE vor putea călători în Marea Britanie fără viză. Totuși, guvernul englez intenționează să pună capăt mișcării libere, măsură care va trebui aprobată de Parlament. Dacă se va vota această reglementare, tot fără viză se va putea intra în Marea Britanie, dar doar pentru o ședere de maximum 3 luni. În continuare, se va putea prezenta la frontieră buletinul sau pașaportul.

Marea Britanie urmează să părăsească UE la 31 octombrie și încă nu se știe dacă până atunci se va semna un acord între cele două părți.

