Adevărul despre starea de sănătate a lui Gabi Luncă. „După ce moare omul, degeaba îl face mare”

Cântăreața de muzică lăutărească Gabi Luncă a făcut lumină după ce s-a spus că ar avea mari probleme de sănătate.

Gabi Luncă, care a fost în scandal cu celebra artistă Loredana Groza, este o renumită interpretă de muzică lăutărească din România. Cu o voce de argint și cu „vibrato-urile dulci”, a cucerit publicul din țară și de peste hotare, timp de peste jumătate de secol. Din 1992 cântă doar muzică religioasă. Gabi Luncă s-a pocăit după ce i-a murit primul copil.

Zilele acestea au apărut informații conform cărora starea de sănătate a binecunoscutei artiste s-ar fi agravat.

Gabi Luncă, în vârstă de 79 de ani, a explicat, la Antena Stars, care este de fapt starea ei de sănătate și cum se simte.

„Chiar m-a lovit tare această știre. Eu am plecat de sâmbătă în Germania, invitată la o nuntă, cu formații. Am intrat în 80 de ani și sper că de sărbători unde mă orientez.

Nu am nimic! După ce moare omul, degeaba îl face mare. Când Dumnezeu vindecă, omul nu mai are nicio putere. În trecut am fost bolnavă, acum sunt sănătoasă.

Eu cred că dacă Dumnezeu a fost mâna și el m-a vindecat. Sigur că suntem oameni cu slăbiciuni, dar eu rămân pe credință”, a declarat interpreta de muzică lăutărească Gabi Luncă pentru postul de televiziune Antena Stars.