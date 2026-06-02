Cabinetul prim-ministrului Péter Magyar a ridicat veto-ul asupra rambursării parțiale a țărilor din UE pentru armele trimise Ucrainei, inversând astfel un blocaj impus acum doi ani de fostul premier ungar Viktor Orban.

Această schimbare a politicii externe a Budapestei a fost anunțată luni de ambasadorul Ungariei la Comitetul Politic și de Securitate, organul principal din cadrul Consiliului Uniunii Europene care monitorizează situația internațională în țările din întreaga lume și definește politicile în cadrul Politicii Externe și de Securitate Comune (PESC) a UE. Politico a obținut această informație de la șase diplomați europeni.

Facilitatea Europeană pentru Pace (FEP) este un fond extrabugetar al UE care prevede rambursarea a aproximativ 40% din valoarea armelor pe care o țară membră le trimite Ucrainei din propriile stocuri.

Deoarece deciziile cu privire la FEP necesită unanimitate între statele membre, fostul premier ungar Viktor Orban, un cal troian al Rusiei lui Putin, a putut bloca mecanismul prin procesul decizional de politică externă al UE.

Blocajul impus de Orban a dus la acumularea unor restanțe de 40 de miliarde de euro, ceea ce a provocat furia unor țări donatoare importante precum Germania și Olanda. De asemenea, a forțat UE să caute soluții pentru a se asigura că Ucraina nu rămâne fără arme și muniții cruciale într-un moment de pericol maxim din partea forțelor rusești.

Decizia Budapestei de a ridica veto-ul asupra FEP va duce la eliberarea imediată a unor rambursări în valoare de 6,6 miliarde de euro, care vor fi urmate de altele.

Șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, s-a întâlnit vinerea trecută cu Peter Magyar și a anunțat deblocarea unor fonduri de până la 16,4 miliarde de euro prevăzute inițial pentru Ungaria și care au fost înghețate din cauza politicilor lui Viktor Orban. UE așteaptă însă reforme din partea Ungariei.

De altfel, noul guvern de la Budapesta va începe discuții cu Kievul asupra drepturilor minorității etnice maghiare din Ucraina. Între timp, Ungaria a ridicat veto-ul față de un împrumut de 90 de miliarde de euro acordat de UE Ucrainei și a semnalat că nu se va mai opun candidaturii Ucrainei la UE.

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