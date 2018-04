Aida Parascan, de la MasterChef, își pune silicoane. A apelat la medicul în care are cea mai mare încredere

Aida Parascan, una dintre căștigătoarele show-ului culinar MasterChef, își pune silicoane.

Aida Parascan a devenit cunoscută în urmă cu cîțiva ani, când a câștigat concursul culinar MasterChef, difuzat de postul de televiziune Pro TV.

Aida Parascan, care și-a tăiat degetele în timp ce pregătea un preparat în bucătărie, a decis să facă o schimbare de look. Aceasta s-a hotărât să își pună silicoane.

“The #one and the #only #surgery #doctor who has my trust dl. Dr. Youssef Chawi ❤?❤ AMR 2 #days #new #breast ?? (n.r. Singurul și unicul doctor estetician în care am încredere. Au mai rămas două zile. Bust nou)

#best #doctor #blessed #thankful #woman #mom #chef #allinone #chefaida #happy #day #happytobeme”, a menționat Aida Parascan pe contul său de pe o rețea de socializare.