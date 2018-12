Mulți dintre fanii Exatlon au crezut că Beatrice nu a luat legătura cu Alin după ce s-au întors din Republica Dominicană. Alin Andronic a povestit că Beatrice l-a căutat. 'Bety mi-a scris pe WhatsApp în urmă cu câteva zile. M-a întrebat cum mă simt cu piciorul. I-am spus că sunt mai bine, că am fost la spital. Nu mai ţin minte exact ce am vorbit, dar ştiu că a fost o conversaţie foarte scurtă', a dezvăluit Alin Andronic,

Mai mult, Alin Andronic i-a luat şi apărarea lui Beatrice Olaru, după ce aceasta a fost înjurată şi chiar ameninţată „STOP, vă rog!!! Lucrurile au degenerat într-o direcţie foarte urâtă în ultimele zile. Citesc foarte multe înjurături la adresa lui Beatrice Olaru chiar şi ameninţări. Nimeni nu trebuie să se teamă pentru viaţa lui!!!!!!!!! Noi concurentii, atât faimosii cât si războinicii am rămas prieteni si am trecut peste toate neîntelegerile care erau normal să apară in situatii extreme cum sunt cele de la Exatlon. Cu toţii suntem oameni, cu toţii facem greseli. Niciunul dintre noi nu este perfect şi nici nu va fi vreodată şi dacă fiecare om care face o greşeală ar trebui răstignit atunci nu ar exista persoană pe pământ care să scape, în frunte cu MINE', a fost mesajul transmis de Alin Andronic pe contul de socializare.

Beatrice Olaru, în vârstă de 29 de ani, a câștigat Marea Finală Exatlon România, după ce Alin Andronic a abandonat competiția.

