Prezentatoarea știrilor de noapte de la postul de televiziune Pro TV s-a numărat printre multele vedete care au fost prezente la Gala Elle Awards 2018, de la Palatul Parlamentului.

Amalia Enache a ales să poarte pentru eveniment o rochie de culoare neagră, mulată și crăpată pe un picior, în care nu doar că a arătat demențial, dar care i-a pus foarte bine în valoare aturiile fizice. Rochia i-a scos în evidență silueta impecabilă, dar și posteriorul ferm și bombat.

Revista Elle, cea mai vândută revistă de modă din lume, îi premiază an de an pe cei mai buni dintre cei mai buni din industria de modă, beauty, muzică și lifestyle. Iar în premieră anul acesta, a fost introdusă și o nouă categorie exclusiv masculină: Best male pop artist, dar și o categorie dedicată designerilor de bijuterii: Best Jewelry Designer.

FOTO: Vlad Chirea, Dumitru Angelescu

