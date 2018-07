Are zeci de poze de pe tot felul de plaje, videoclipuri pe malul oceanului și filmări în locuri exotice, însă nici o oră de stat efectiv tolănită la soare. Andreea Bălan nu suportă gândul de a-și pierde vremea pe un șezlong.

„În primul rând nu stau la soare. Niciodată. Nici în vacanțe. Nicăeri. Mă dau cu autobrozant dacă vreau să fiu un pic mai bronzată, dar niciodată nu mă fac foarte neagră. Unora le stă bine mai bronzate, mai ciocolatii, dar mie nu-mi stă bine foarte-foarte țigancă și atunci mă dau cu un pic de autobronzant acasă și atât. În vacanțe nu stau la soare', ne-a povestit Andreea, completând că așa a fost de când se știe, nu e un lucru care să nu-i mai placă de câțiva ani.

„Mi se pare plictisitor să mă duc pe șezlong și să nu fac nimic, să stau așa. Cred că e și o problemă a mea personală să pierd timpul așa. Alte femei poate au mai multă răbdare. Eu nu pot'.

Andreea Bălan nu suportă să stea la plajă să se bronzeze

Culmea este că nici măcar atunci când a ajuns în cele mai exotice destinații, Andreea nu a stat un minut liniștită la plajă.

„Când m-ați văzut pe plajă, m-am dus special să filmez videoclipurile, dar mă bronzam pentru că eram acolo și era un soare covârșitor, dar nu stăteam la plajă. În Miami de exemplu, chiar am luat o croazieră, am ajuns și în Bahamas, în Jamaica, în Caiman, Cozumel, dar am fost doar să vizităm', ne-a mai spus Bălan, care, din fericire, are norocul ca soțul ei, George Burcea să fie în asentimentul ei.

„George este deja foarte negru, este bronzat de la natură și dacă ar sta și la soare nu l-ai mai vedea. El e sexy așa și nu mai are nevoie să stea la soare'.

VIDEO: Cosmin Nistor

