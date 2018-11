Carmen Rădulescu, dezvăluiri incredibile. „Nu doresc niciunei fete care se căsătorește să treacă prin ce am trecut eu”

Artista mărturisește că în timpul mariajului cu Sorin Oprea, fiul dirijorului Paraschiv Oprea, a trăit multe momente neplăcute și pline de tensiune.

„Socrii mi-au închis cumva toate porțile pe care eu le deschisesem. Mult timp m-am întrebat de ce nu mă mai cheamă nimeni nicăieri. Voiau să mă țină acasă, să fac sarmale, mămăligă și să cresc copilul. Mă uitam la multe dintre colegele din generația mea care au putut să le împace pe toate, și copii, și soțul și profesia. Și mă întrebam de ce eu nu pot (…). Nu doresc niciunei fete care să căsătorește să treacă prin ce am trecut eu și să aibă o astfel de soacră. Nu-mi reproșez nimic, am făcut tot ce era omenește posibil să mă placă”, declară Carmen Rădulescu, în cadrul emisiunii „Refresh by Oana Turcu”, de la Antena Stars.



Pe de altă parte, artista spune că ea, la rândul ei, a încercat să fie foarte bună prietenă cu nora ei.

„În momentul în care mi-a făcut fiul meu cunoștință cu ea, la trei ani după ce au decis să se căsătorească, i-am spus doar atât: vreau să fim prietene. S-o fi gândit că sunt artistă, că cine știe ce fumuri are doamna asta în cap, ca orice fată sau femeie care-și cunoaște soacra și-și face tot felul de gânduri. Așa că din start i-am spus asta”, mai declară Carmen Rădulescu.

Citește și: VIDEO/ Şedinţa solemnă de Centenar, marcată de parlamentari cu jocuri pe telefon, poze şi muzică în căşti. Reacţia unui senator filmat distrându-se: „Aşa, şi?”