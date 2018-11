Ioana Marcu este o prezență extrem de discretă și o tânără foarte frumoasă, care atrage imediat atenția. Iubita fostului fotbalist Ciprian Marica a fost una dintre cele mai senzuale prezențe de la Gla Elle Style Awards 2018, care se desfășoară marți seara, 13 noiembrie, la Palatul Parlamentului.

Ioana a ales o ținută de culoare neagră. A purtat o rochie scurtă, la care a accesorizat o pereche de cizme foarte înalte, de ciuloare neagră, care au completat fabulos ținuta.

Iubita lui Ciprian Marica este din Constanța și este studentă la medicină. Deși formează o familie și au doi copii, cei doi nu și-au oficializat relația.

„Ea e o fată simplă, care nu încearcă să epateze, o fată cu bun gust, dulce și sinceră. Cel mai important pentru mine la o fe­meie e să fie feminină, e cel mai mare atu. Frumusețea nu e primordială. Bineînțeles, primul lucru la care te uiți e aspectul fizic, dar apoi descoperi și alte lucruri”, spunea Ciprian Marica despre iubita sa.

Revista Elle, cea mai vândută revistă de modă din lume, îi premiază an de an pe cei mai buni dintre cei mai buni din industria de modă, beauty, muzică și lifestyle. Iar în premieră anul acesta, a fost introdusă și o nouă categorie exclusiv masculină: Best male pop artist, dar și o categorie dedicată designerilor de bijuterii: Best Jewelry Designer.

FOTO. Vlad Chirea, Dumitru Angelescu

