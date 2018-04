Câți bani a luat Adnana pentru rolul din serialul “Toate pânzele sus”. Ce și-a cumpărat cu ei

Actrița Julieta Szonyi, care a intrerpretat rolul Adnana în serialul “Toate pânzele sus”, a încasat bani frumoși pentru apariția sa.

Filmul “Toate pânzele sus” a făcut furori înainte de Revoluţie printre români, atât datorită acţiunii, cât şi a distribuţiei: Ilarion Ciobanu, Jean Constantin, Ion Dichiseanu sau Ion Besoiu fiind printre numele mari care au jucat în serial.

Cea care a interpretat-o pe frumoasa Adnana este Julieta Szönyi, care astăzi e trecută de 60 de ani şi este o doamnă respectabilă şi foarte frumoasă.



Potrivit one.ro, Julieta Szonyi, care a făcut dezvăluiri despre viața sa într-un interviu, a încasat bani frumoși pentru rolul de excepâie pe care l-a făcut într-unul dintre cele mai îndrăgite seriale ale anilor trecuți.

“Mulţi bani. În perioada aceea apăruse opţiunea de a lua Dacia Sport cu banii jos fără să mai aştepţi. Cu ce am mai strâns înainte, cu banii de la “Toate pânzele sus!”, mi-am luat eu maşina. Atunci am condus enorm, dar nu mai merg cu maşina de foarte multă vreme, după ce am avut un accident stupid şi minor. Stăteam la semafor şi a venit un camion care a intrat în mine”, a mărturisit actrița într-un interviu.

“După ce a apărut serialul, toată lumea mă striga Adnana. Şi pe stradă, şi în autobuz, peste tot”, își mai amintea actrița despre vremurile când îi dădea viață personajului Adnana din “Toate pânzele sus”.