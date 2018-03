Ce obsesie are Laurențiu Reghecampf. “Am crezut că este maniac”

Anamaria Prodan a oferit detalii mai puțin cunoscute despre partenerul ei de viață, celebrul antrenor Laurențiu Reghecampf.

Impresara Anamaria Prodan formează unul dintre cele mai unite cupluri din showbiz-ul românesc cu antrenorul Laurențiu Reghecampf, care anul trecut a împlinit 42 de ani.

Anamaria Prodan povestea, într-un interviu, cum a fost ușor speriată, la începutul relației, de obsesiile lui Laurențiu Reghecampf, cel pe care l-a cunoscut cu ani în urmă, în fața hotelului Intercontinental.

Reputatul antrenor este obsedat de curățenie.

“E obsedat de curăţenie. La noi pantofii se lasă la uşă, el îi spală pe talpă, îi şterge şi-i aliniază. Se uită razant şi, dacă vede praf, e nenorocire totală. Când l-am cunoscut avea toate tricourile aşezate pe culori şi pe firme, A, B, C…, am crezut că este maniac şi m-am speriat puţin. Dar şi eu sunt cam la fel, ne potrivim în absolut orice. Şi facem totul în echipă”, spunea Anamaria Prodan într-un interviu pentru publicația Taifasuri.

Anamaria Prodan a mai dezvăluit că soțul ei este foarte pasionat de gătit.

“Nu există mâncare pe lumea aceasta ca el să nu o încerce şi să nu-i iasă extraordinar. Face şi cele mai bune prăjituri, cel mai bun chec… Prepară şi cele mai bune sarmale. Nu am mâncat în viaţa mea unele mai bune decât ale lui. Stă şi câte opt ore să le bibilească. E o pasiune nebună – numai bucătăria lui a costat 80.000 de euro. Eu n-aş fi dat în viaţa mea atât pe ea. Investeşte în vase speciale, nimeni nu are voie să-i atingă cuţitele, numai el le ascute… Dacă nu, iese scandal. Eu am trei oale nasoale şi, dacă le ard, le ard pe-ale mele”, afirma impresara.