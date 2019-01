Emilia Iucinu a făcut dezvăluiri la emisiunea Agenția VIP, de la Antena Stars. Aceasta a mărturisit, printre altele, că ar fi fost agresată de nora sa, Alberta, de care fiul său, Andrei Tinu, s-a despărțit de curând.

„Alberta m-a împins pe scară și s-a înfipt în părul meu. Tot ce am putut să fac a fost să-i dau un cap în gură”, a spus Emilia Iucinu, conform spynews.ro.

Emilia Iucinu a oferit noi detalii din căsnicia pe care fiul său, Andrei Tinu, a avut-o cu Alberta.



„Eu încercam să îi spun ce îl va aștepta. Atunci am acceptat-o în casă. Fata stătea la mine, Eva avea câteva luni. Ei stăteau cu chirie pe undeva, iar fetița era la mine. M-a chemat să stau cu fetița, când avea treabă. Am luat-o de multe ori acasă.

I-am zis că e săracă, ia-o. Era „măicuță, în sus, măicuță în jos”. Cu o pungă a venit și a plecat cu sacul. Am zis că merg la cununie, să mă opun. Sub formă de glumă, dar am început să o simt, ea să se comporte altfel. Le-am zis să nu se căsătorească și începuse să prindă niște rădăcini, să-l prindă pe Andrei foarte bine”, a afirmat Emilia Iucinu.

