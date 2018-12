Ce a pățit Teo Trandafir la prima ei emisiune. A ținut-o așa 19 minute

Teo Trandafir este una dintre cele mai apreciate vedete de televiziune din România, cu o carieră impresionantă în spate. de-a lungul anilor, prezentatoarea a avut parte de numeroase experiențe, unele mai plăcute, altele nu. despre prima sa apariție, teo Trandafir și-a amintit că a vorbit timp de 19 minute fără oprire.



„O absolventă de limbi străine care nu părea că își dorește celebritatea… Îmi aduc aminte că prima emisiune a fost undeva în 94 și, pentru că nu mi-a spus nimeni să mă opresc, am vorbit fără pauză 19 minute, timp de 19 minute am ținut-o pe a mea, pentru că am o regulă în viață care a început din prima zi: „Nu te oprești până când nu auzi vocea producătorului tău spunând «Stop!» Și, pentru că tocmai ce învățasem chestia asta, am zis că este cazul să o și aplic, și am aplicat-o”, a explicat Teo Trandafir pentru revista Viva.

Despre Mihai Tatulici, cel care a fost primul său invitat, teo Trandafir a spus:

„Mihai Tatulici, care m-a întrebat: „Teo, de ce m-ai invitat la emisiunea ta?” și eu am răspuns: „Ca să vă fac celebru, domnule Tatulici!” Și el a replicat: „Voi, ăștia de la radio, n-aveți pic de bun-simț!”.

Teo Trandafir este una dintre cele mai apreciate prezențe de pe micile ecrane din România. Vedeta a moderat numeroase emisiuni care s-au bucurat de succes la public. Teo Trandafir, în vârstă de 50 de ani, este mama unei fete adoptate, Maia. vedeta a fost căsătorită de două ori.

