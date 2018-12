Ce a răspuns Diana Munteanu când a fost întrebată dacă fiul ei e motivat să facă sport pentru că tatăl lui a fost fotbalist

Prezentatoarea de televiziune Diana Munteanu a fost căsătorită cu fostul fotbalist Claudiu Niculescu, din mariajul celor doi rezultând un băiețel, David. Acesta se pare că îi calcă pe urme tatălui său, fiind pasionat de fotbal.

„E talentat, că altfel nu l-aş duce. Şi nici nu l-aş pune vreodată să facă ceva ce nu-i place. Dar i-am spus că, orice ar face în viaţă, să încerce să fie cel mai bun”, a declarat Diana Munteanu pentru okmagazine.ro.



Întrebată dacă David este motivat să facă fotbal și de faptul că tatăl său a avut o careră în sportul cu balonul rotund, Diana Munteanu a explicat:

„Nu, chiar are aptitudini pentru sport, în general. De orice se apucă, fie că înoată, că schiază ori că merge cu patinele, îi iese din prima. Eu, la rândul meu, am făcut sport de performanţă, deci are date genetice şi dintr-o parte, şi din alta”.

Citește și: Artiștii se umplu de bani în noaptea de Revelion. Smiley ia 3.000 de lei pe minut, Inna peste 4.000