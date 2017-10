Cea mai mare durere din viața Mariei Cârneci. Unul dintre frații ei a murit de inimă rea, în somn, după ce a rămas șomer

Cântăreața de muzică populară Maria Cârneci a trecut prin încercări dureroase de-a lungul anilor.

Maria Cărneci, care și-a însurat fiul în urmă cu trei ani, este una dintre cele mai cunoscute și apreciate interprete de muzică populară de la noi.

Maria Cârneci, al cărei tată a încetat din viață în anul 2012, a fost încercată de viață în numeroase rânduri, dar cu toate acestea nu și-a pierdut zâmbetul de pe buze.

„Viața însăși este o încercare, dar îi mulțumesc lui Dumnezeu că încercări dramatice n-am avut. M-a ținut sănătoasă, doar cu coloana am avut probleme când m-am operat din cauza statului în picioare pe tocuri și în curent.

Încercări aș putea spune că au fost atunci când mi-am pierdut părinții, mi-am pierdut un frate, cel născut chiar înaintea mea, un alt frate a murit în somn, de inimă rea, după ce a rămas șomer, cu doi copii.

Acestea sunt încercările dureroase ale vieții, dar n-am suferit niciodată după lucrurile materiale, după lux.

Am văzut că, oricâți bani ai avea, dacă nu investești și în suflet, și în cei de lângă tine care nu au de nici unele, e degeaba. Am apreciat banul câștigat, pentru că am pierdut nopți și-am bătut țara de la un capăt la altul, dar mai importantă în viața mea este relația dintre mine și oameni.

Aș fi mult mai săracă dacă n-aș avea aproape familia, frați, surori, nepoți, și prietenii”, povestea solista pentru revista Taifasuri.

Artista a povestit și ce fel de persoană este.

„Doar cei din jur pot spune exact cum sunt, dar eu consider că nu există om care să aibă doar calități sau numai defecte. Poate că și eu am o mie de defecte, însă am câteva calități care, zic eu, că anulează defectele. Dacă mi-ai spus ce am de făcut, fac, dacă mi-ai spus să păstrez un secret, așa rămâne, și îmi văd cu demnitate de casă și de familie, nu-mi plac lucrurile confuze. Omenia, bunul-simț și rușinea ar anula multe minusuri.

Ca defect, poate ar fi faptul că sunt foarte directă și nu aștept să fiu învârtită prin vorbe, spun lucrurile în față, și unora poate nu le place asta. Sunt onestă, nu mi-e rușine să cer ajutor dacă am nevoie, dar nici nu ajung să mă umilesc.

Sunt o tipă extrovertită, îmi place să spun glume, să mă bucur de viață alături de cei dragi, dacă-mi vine să spun o înjurătură, o spun, în trafic sau unde mă enervez, dar o spun pentru mine sau între prietenii care mă cunosc, niciodată să jignesc pe cineva. Nu-mi place să fac diferențe între bogați și săraci, am cântat cu aceeași pasiune și pentru oameni cu călcâiele crăpate, ca părinții mei, și pentru cei cu haine alese”, a explicat Maria Cârneci.