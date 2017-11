Cel mai greu moment din viața Mihaelei Borcea. „M-am temut pentru viața mea”

Mihaela Borcea, una dintre fostele neveste ale lui Cristi Borcea, și-a deschis sufletul în cadrul unui interviu pentru o emisiune de televiziune.

Mihaela Borcea este prima soție a omului de afaceri Cristi Borcea, cel care este condamnat în Dosarul Transferurilor și care, în prezent, are o relație cu fostul model Valentina Pelinel, care i-a și dăruit un copil.

Din căsnicia Mihaelei Borcea cu Cristi Borcea au rezultat trei copii, Patrick și gemenii Antonia Melissa și Mihai Angelo.

Despre greutățile din viața ei a vorbit Mihaela Borcea într-un interviu pentru o emisiune de la Pro TV.



Întrebată cum au fost ultimii zece ani din viața ei, Mihaela Borcea, care a luat în greutate în ultima perioadă de timp, a fost extrem de clară.

„Au fost și cu bune și cu mai puțin bune. Plini de adrenalină. Cel mai dificil moment din acești ani a fost cel în care m-am temut pentru viața mea. Atunci am conștientizat că cel mai important lucru și cel mai important dar este sănătatea. Dar pe care nu-l respect. teoretic știu cam despre ce este vorba, dar practic nu. pentru că din cauza conjuncturii, că sunt tot timpul cu alte priorități, am neglijat sănătatea și o neglijez în continuare. Cel mai frumos moment din viața mea au fost copiii, normal. Nu sunt o mamă perfectă, dar tind spre perfecțiune și eu zic că am reușit până acum să-i duc pe o linie bună…

Eu și Cristi (n.r. Cristi Borcea, fostul ei soț) formăm în continuare o echipă și se vede acest lucru. Și atunci, toate lucrurile sunt bine. El a fost cel care a creat toate aceste proiecte, eu le-am dus mai departe, nu ușor, și am avut, adică, un profesor bun.

Am avut momente când am simțit că nu pot să le mai duc la capăt. Multe. Dar a doua zi o luam de la capăt, spuneam gata asta e, a fost greu, am trecut, și mergem mai departe. Am luat-o de multe ori de la capăt”, a declarat Mihaela Borcea.