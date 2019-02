Cele mai tari imagini de la petrecerea aniversară a Adelinei Pestrițu. A avut numai invitați unul și unul | FOTO

„A fost o petrecere exact așa cum îmi place mie, am dansat non-stop, am avut alături oamenii pe care îi iubesc, m-am bucurat de un decor de vis în note de negru, auriu și alb, de mâncare bună și de un program muzical ce nu ne-a dat voie să stăm mult la mese. Ne-am gândit mult timp dacă să facem o mare petrecere sau să plecăm într-o vacanță doar noi, însă am decis că este cazul să distrăm prietenii dragi și mai târziu vom alege și o destinație exotică pentru relaxare. Și foarte bine am făcut!”, a povestit cu entuziasm Adelina recunoscătoare pentru fericirea pe care i-a adus-o vârstă de 32 de ani.

Adelina a avut doar 3 săptămâni la dispoziție să pună la punct toate detaliile petrecerii, de la temă, decoruri, până la meniuri, tort, program muzical și momente-surpriză. În toată agitația, Adelina a găsit și partea bună și amuzantă: „Ca orice eveniment, petrecerea de ziua mea a necesitat multă pregătire și agitație, dar a meritat, pentru că a ieșit o super-petrecere până în zorii zilei. Singurele daune le-au suferit picioarele mele, pentru că nu am stat nicio clipă jos. A! Și o altă parte bună, în ultimele 4 zile am slăbit 2 kg din cauza stresului că totul să iasă perfect, dar asta nu e rău deloc”.

Seara a început și s-a menținut până dimineață în forță, atmosfera fiind animată de Taraful din Clejani, dar și de formația Pindu și de Ansamblul Iholu din Constanța care nu au lăsat invitații să stea prea mult pe scaune. Întregul decor glamour desenat în cele mai mici detalii în negru, auriu și alb a introdus invitații în atmosferă de țara a minunilor încă de la primii pași pe care i-au făcut în sală de evenimente de la Aristocrat unde Adelina alege să-și organizeze cele mai importante evenimente din viață, pentru că simte că aici i se împlinesc toate visurile în materie de amenajări, ospitalitate și delicatese.

„Le mulțumesc pentru efort, dedicare și creativitate tuturor celor care m-au ajutat să transform ziua mea de naștere într-un vis împlinit. O singură problemă reală am în acest moment, nu am suficiențe vaze pentru florile primite☺”.

Sărbătorita a fost în ton cu temă aleasă în seara aniversării sale, alegând să poarte o ținută albă, care să creeze contrastul perfect cu elementele negre și aurii care au compus întreg tabloul Wonderland.

Printre cei care i-au fost Adelinei alături de ziua ei s-au numărat Mihaela și Mircea Geoană, chef Joseph Hadad, Roxana Ciuhulescu, Mădălin Ionescu, Ellie White, Minodora, Karmen Minune, Xonia, Denisa Tănase, Ela Crăciun, Oana Roman, Gabriela Cristea, Natalia Mateuț, Alexandru Erbașu și mulți alții.

