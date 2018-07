Corina este exemplul elocvent că trebuie să îți urmezi visul și să faci ceea ce îți place. Artista și-a dorit dintotdeauna să facă muzică, iar Universul a lucrat în favoarea ei. Cu toate că a absolvit două facultăți și planurile îi erau, inițial, altele, domeniul muzical este cel care a atras-o și în care se exprimă și se simte cel mai bine.

Am terminat liceul economic, finanțe-contabilitate, după aceea, am absolvit Facultatea de Management, unde sunt și licențiată, și Facultatea de Drept. Mi-am dat lucrarea de licență, la oral, cu domnul Ponta. Pe vremea aceea, nu era în politică și era foarte simpatic, foarte înțelept și înțelegător cu noi. Am luat 9', a declarat Corina, pentru Libertatea.