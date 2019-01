Mare eveniment în familia artistei Cornelia Catanga. Fiul său și al lui Aurel Pădureanu, Alexandru, în vârstă de 23 de ani, urmează să-și oficializeze relația cu Alina, o tânără care locuiește în America, potrivit click.ro.

„Alina are o altă profesie, nu e artist, e din America, născută la New York! O să vină luna viitoare în Bucureşti! Şi apoi va urma să ne cununăm şi să ne întoarcem în America. Că acolo este şi visul meu să îmi urmez cariera artistică. Am cântat în faimosul club din lume la „Blue Note”, invitat de cel mai mare trompetist din lume – Arturo Sandoval. Mama şi tata sunt extraordinar de fericiţi. Sunt în ţară de la Crăciun, am petrecut sărbătorile aici, dar mor de dorul iubitei mele!”, a declarat Alexandru Pădureanu pentru sursa mai sus-citată.

