Aproape toată țara intră sub avertizare de furtuni

Pe lângă avertizările cod roșu, portocaliu și galben de caniculă, ANM a emis și un cod galben de instabilitate atmosferică, valabil joi, 6 august, între orele 12:00 și 21:00. Avertizarea vizează nordul și centrul Moldovei, Transilvania, Maramureș, Crișana, Banat, Oltenia, jumătatea de vest a Munteniei, zona montană, precum și municipiul București.

Meteorologii au anunțat că în aceste zone se vor semnala intensificări ale vântului, vijelii, averse, descărcări electrice și, izolat, grindină de mici dimensiuni.

Lista completă a localităților aflate în calea furtunilor

Avertizare meteo cod galben de la ANM

Specialiștii ANM au emis avertizări meteo de tip cod galben pentru a anunța averse care vor acumula 15-25 l/mp, descărcări electrice, grindină de mici dimensiuni și intensificări ale vântului de până la 50-60 km/h. Lista localităților afectate de fenomenele meteo extreme:

  • Între 10:45 și 11:30: Județul Bacău (Balcani, Blăgești, Agăș, Ghimeș-Făget, Zemeș, Palanca, Brusturoasa) și Județul Neamţ (Rediu, Cândești, Tarcău, Tazlău);
  • Între 10:41 și 11:30: Județul Bacău (Ghimeș-Făget), Județul Harghita (Miercurea Ciuc, Lunca de Jos, Frumoasa, Lunca de Sus, Cârța, Siculeni, Mihăileni, Ciceu, Dănești, Mădăraș, Păuleni-Ciuc, Racu) și județul Sibiu (Cisnădie, Rășinari, Gura Râului, Sadu, Poplaca, Râu Sadului);
  • Între 09:50 și 10:45: Județul Bacău (Balcani, Asău, Mărgineni, Pârjol, Agăș, Zemeș, Măgirești, Solonț, Scorțeni, Strugari, Ardeoani).

Avertizare meteo cod portocaliu

ANM a emis și avertizări de tip cod portocaliu care anunță averse torențiale care vor acumula 25…40 l/mp, frecvente descărcări electrice, grindină de mici și medii dimensiuni (1-3 cm), intensificări ale vântului (50-70 km/h). Lista localităților aflate sub incidența acestor avertizări:

  • Între 10.30-11:10: Județul Bacău (Asău, Agăș, Zemeș, Brusturoasa).

Informații în curs de actualizare.

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