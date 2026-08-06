Potrivit specialiștilor de la Apele Române, operațiunea de scufundare a celor patru barje va avea loc azi, la 15.00-15.30, după ce la ora 12.30 ultima barjă a fost încărcată.

Ancorate la mal, barjele vor fi scufundate la 3, respectiv 4 metri adâncime, la 1 kilometru mai jos de gura de intrare pe braţul Bala, unde curenţii nu sunt atât de puternici.

Operațiunea de scufundare va dura aproximativ 4 ore, potrivit Administrației Naționale Apele Române.

Măsura, coordonată de instituțiile de mediu și de transporturi, va fi pusă în aplicare după ce scăderea volumului de apă din Dunăre a atins praguri critice mai devreme decât estimaseră specialiștii în prognoze hidrologice.

De ce a fost amânată intervenția și cum funcționează pragul artificial

Manevra de scufundare a navelor era programată inițial pentru miercuri după-amiază, însă echipele de intervenție au fost nevoite să amâne operațiunea din motive de securitate tehnică.

Secretarul de stat în Ministerul Transporturilor, Ionel Scrioșteanu, a precizat că analiza din teren a arătat că intensitatea curenților din zona brațului Bala reprezenta un risc prea mare pentru poziționarea fixă a barjelor.

Amplasarea precisă a navelor pe fundul apei este un element vital pentru succesul proiectului.

Barjele umplute cu piatră au rolul de a crea un prag artificial pe fundul fluviului, stavilă ce obligă un volum mai mare de apă să se reorienteze dinspre brațul Bala către Dunărea Veche, canalul direct de alimentare pentru centrala atomică.

Paralel cu scufundarea navelor, pe sectorul Dunării Vechi continuă lucrările sezoniere de dragare a șenalului navigabil.

Prin îndepărtarea sedimentelor și lărgirea căilor de curgere, autoritățile încearcă să reechilibreze distribuția debitului între brațele fluviului și să permită vehicularea unei mase de apă suficiente pentru sistemele de răcire ale centralei.

Momentul exact al intervenției a fost stabilit de Administrația Națională „Apele Române”, în funcție de evoluția condițiilor hidrologice din teren. Impactul asupra calității apei este monitorizat permanent pe durata lucrărilor.

Debitul Dunării, la un nivel minim critic

Ridicarea barajului improvizat vine pe fondul unei situații tensionate în Sistemul Energetic Național (SEN).

Debitul Dunării la intrarea în țară a coborât până la pragul minim prognozat de 1.400 de metri cubi pe secundă, o valoare extrem de scăzută pentru această perioadă a anului.

Scăderea dramatică a apelor afectează dublu sectorul energetic: pe de o parte scade drastic producția de energie hidroelectrică în marile uzine de pe fluviu, iar pe de altă parte pune în pericol funcționarea continuă a celor două reactoare de la Cernavodă, care necesită volume uriase de apă pentru circuitele de răcire.

Utilizarea barjelor scufundate ca metodă de dirijare a curenților este o tehnică inginerească aplicată în situații de criză hidrologică.

Măsura temporară va rămâne sub directa supraveghere a specialiștilor de la Apele Române până la refacerea naturală a debitelor fluviului.

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