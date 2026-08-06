În București, singura stație care a scăzut prețul carburantului este Rompetrol, astfel că cea mai ieftină benzină costă 9,47 lei/l, potrivit datelor analizate de pe site-ul peco-online.ro.

Cât privește motorina standard, acesta se vinde cu prețuri cuprinse între 10,77 lei/l și 10,98 lei/l.

Cât costă benzina în București, joi, 6 august 2026

Prețul minim al benzinei standard în București este de 9,47 lei/l, față de 9,51 lei pe litru, cât era ieri (o scădere de 0,04 lei), și este afișat la Rompetrol. Aceeași stație vindea miercuri carburantul cu 9,57 lei/litru (o diferență de 0,10 lei).

Infografic realizat cu ajutorul Inteligenței Artificiale

La Petrom, benzina se vinde astăzi cu 9,51 lei/l, prețul din ziua precedentă. Și stațiile Socar păstrează costul de ieri al carburantului și îl comercializează azi cu 9,51 lei/l.

De asemenea, OMV nu umblă la prețuri și afișează joi, 6 august 2026, un cost de 9,57 lei/l pentru benzina standard.

Și benzinăriile Mol mențin costul din ziua precedentă, de 9,57 lei/l pentru benzină. Stațiile Lukoil, de asemenea, păstrează prețul de miercuri al carburantului, de 9,59 lei/l.

În marile orașe ale țării, benzina are același preț: în București, Iași și Constanța a scăzut la 9,47 lei/l de la 9,51 lei/l (o diferență de 0,04 lei). În Cluj-Napoca, carburantul se vinde cu 9,47 lei/l de la 9,49 lei/litru ieri (o scădere de 0,02 lei). La Timișoara, benzină costă tot 9,47 lei/l, comparativ cu 9,48 lei/litru, în ziua precedentă (o diferență de 0,01 lei).

Cât costă motorina în București, joi, 6 august 2026

Motorina standard are un preț minim de 10,77 lei pe litru în stațiile Petrom, la fel ca ieri.

Și Socar vinde carburantul tot cu 10,77 lei/l, prețul din ziua precedentă. În rețelele Rompetrol, motorina costă joi, 6 august 2026, 10,83 lei/l, atât cât era și miercuri.

Nici OMV nu modifică prețul și comercializează azi carburantul cu 10,83 lei/l, aceeași cotație de ieri. Și la stațiile Mol, motorina păstrează costul de ieri, respectiv 10,83 lei/l.

Cea mai scumpă motorină standard este în rețeaua Lukoil, unde carburantul se vinde cu 10,98 lei/l, la fel ca miercuri.

Raportat pe orașe, cea mai ieftină motorină costă azi 10,73 lei/l, și se găsește la Timișoara, același preț de ieri. În București, Iași și Constanța, carburantul se vinde cu 10,77 lei/l, la fel ca în ziua precedentă. Și la Cluj-Napoca, motorina este tot 10,77 lei/l, de la 10,49 lei/litru, preț constant de duminică (o creștere de 0,28 lei).

Prețurile carburanților sunt orientative și pot varia în funcție de stație, ora actualizării și localitate. Șoferii trebuie să verifice datele înainte de alimentare, mai ales în zilele în care operatorii schimbă tarifele de la o oră la alta.

Unde găsesc șoferii cei mai ieftini carburanți, joi, 6 august 2026

Cele mai mici prețuri la carburanți din România sunt afișate în stația Petrollium din Iernut, str. Tudor Vladimirescu nr. 2E, județul Mureș. Acolo, benzina standard costă 8,74 lei/litru, același preț menținut de sâmbătă.

În cazul motorinei standard, cel mai mic cost din țară rămâne de 9,79 lei/l, la fel ca în ziua precedentă.

Prețurile combustibililor au înregistrat o creștere semnificativă în martie 2026 comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, iar România este a doua țară din Uniunea Europeană la aceste scumpiri, a anunțat recent Eurostat.