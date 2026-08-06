Potrivit datelor oficiale publicate de operator, aproximativ 8 din 10 pasageri folosesc un bagaj de cabină în timpul călătoriilor lor. Cu toate acestea, la companiile de tip low-cost, acest serviciu esențial nu mai este inclus în biletul de bază, iar adăugarea lui poate genera costuri suplimentare substanțiale.

Cât adaugă în realitate opțiunile extra

Statisticile arată că doar 10% dintre pasageri aleg să călătorească exclusiv cu un obiect personal mic. În schimb, peste 50% dintre pasageri optează atât pentru un obiect personal, cât și pentru un troller de cabină.

În cazul operatorilor low-cost, adăugarea unui singur bagaj de cabină poate varia între 20 și 115 euro per pasager, în funcție de rută și de perioada anului. De asemenea, taxa pentru check-in-ul efectuat direct în aeroport variază între 40 și 55 euro de persoană.

Atunci când aceste servicii sunt adăugate separat, bugetul unei călătorii se modifică considerabil:

  • Pentru un cuplu: Adăugarea bagajului de cabină și opțiunea de check-in la aeroport pentru ambele persoane (dus-întors) pot adăuga între 120 și 340 de euro peste tariful inițial al biletelor.
  • Pentru o familie (doi adulți și un copil): Aceleași servicii de bază pot crește prețul total al călătoriei cu 180 până la 510 euro.

De ce se creează tensiuni la porțile de îmbarcare

Decizia multor operatori de a taxa separat fiecare serviciu a creat o stare permanentă de anxietate în rândul pasagerilor. Tensiunile la porțile de îmbarcare legate de dimensiunile sau greutatea bagajelor au devenit o imagine obișnuită pe aeroporturi.

„În ultimii 20 de ani, majoritatea pasagerilor români au fost nevoiți să plătească suplimentar pentru toate serviciile în afară de bilet. Încurajăm călătorii să analizeze toate costurile atunci când își cumpără un bilet. Din păcate, observăm o adevărată teamă, justificată, a multor categorii de pasageri faţă de subiectul bagajelor şi extra-taxarea acestora. Adeseori la porţile de îmbarcare se creează multă frustrare şi nervi întinşi la maxim”, a precizat Marius Pandel, CEO și co-fondator AnimaWings.

Profilul călătorilor și preferințele de check-in

Modalitatea de împachetare variază semnificativ în funcție de destinație și scopul călătoriei. Pe rutele interne din România și pe destinațiile de business sau city-break (cum ar fi München, Viena, Frankfurt, Geneva sau Praga), pasagerii călătoresc preponderent cu bagaj de cabină.

În schimb, bagajul de cală este preferat pentru concediile mai lungi de 5-7 zile, de către familii sau pe rutele de vacanță către destinații precum Antalya, Hurghada, Creta, Nisa sau Ibiza, dar și pe rutele spre mari comunități de români, precum Londra, Paris sau Larnaca.

În ceea ce privește formalitățile de îmbarcare, deși peste 60% dintre pasageri folosesc check-in-ul online (procentul urcând la 75% pe cursele interne și business), peste 35% dintre călători optează în continuare pentru check-in-ul la aeroport. Această opțiune este utilizată mai ales de familiile cu copii, de cei care au bagaje de cală sau de pasagerii care zboară către destinații non-Schengen (precum Marea Britanie, Turcia sau Egipt), unde sunt necesare verificări suplimentare ale documentelor.

Modelul full-service versus tarifele fragmentate

În timp ce piața low-cost continuă să taxeze separat fiecare opțiune, modelul full-service oferă o abordare predictibilă a costurilor. Compania aeriană 100% românească AnimaWings include în tariful inițial al biletului atât obiectul personal (4 kg), cât și bagajul de cabină (8 kg), alegerea gratuită a locului și opțiunea de check-in gratuit (atât online, cât și la aeroport).

Operatorul român își desfășoară activitatea cu cea mai nouă flotă din aviația comercială din România, având în prezent 8 aeronave moderne Airbus A220-300 și A320 recepționate direct din fabrică în ultimele 18 luni, având ca obiectiv extinderea flotei la 14 avioane până la finalul anului 2027. Rețeaua de zboruri acoperă atât rute interne (București, Cluj-Napoca, Timișoara, Iași, Oradea), cât și destinații europene majore precum Paris, Londra, Milano, Stockholm, Istanbul sau Atena.

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