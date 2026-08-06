Prin întrebări atent alese, Mihai Ghiță, prezentatorul emisiunii, explorează emoții, amintiri și momente definitorii din viața invitatului. Din sertarele sufletului său, unul dintre cei mai îndrăgiți artiști din România scoate la suprafață mărturisiri emoționante despre părinți și viața sa personală.

„Eram în stare să fac orice să nu o văd pe mama suferind. Eu cred că mama ne-a iubit foarte mult pe toți copiii. Cred că a iubit ideea de familie, ideea de unitate, ideea de bucurie și de petrecut totul în familie. Nu știu să-ți spun cât de fericită sau nefericită a fost lângă tatăl meu, dar știu că am fost o familie”, a povestit cu tandrețe Raoul.

Artistul a fost foarte atașat de mama sa. Pierderea ei a fost devastatoare pentru Raoul. Invitatul lui Mihai Ghiţă a făcut confesiuni emoționante despre cea mai dureroasă întâlnire din viața sa.

„M-am ținut efectiv de ziduri. Simțeam că nu am putere să cobor. Nu aveam vlagă, nu aveam energie să cobor, eram ținut de membrii familiei și, la un moment dat, a trebuit să dau față în față cu mama. În momentul acela s-a întâmplat ceva… Am reușit să stau acolo, am reușit să o țin de mână, să nu conștientizez că ea chiar nu mai este”, și-a amintit invitatul de la Kanal D2.

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Cu lumini și umbre, Raoul și-a deschis sufletul în fața telespectatorilor și a vorbit, de asemenea, despre alegerile din viața personală.

„Dacă nu ești în stare, nu poți, nu ai resurse sufletești, materiale și de oricare natură ar fi ele să trăiești alături de cineva, nu fă acest pas. Eu nu doresc să fac acest pas, pentru că știu sigur că acea persoană ar suferi lângă mine, ar fi nefericită, iar eu nu doresc ca și cineva să sufere lângă mine”, a mărturisit Raoul.

„A scrie, cred, este forma cea mai sinceră de exprimare. Atunci când un artist nu reușește să exprime sau să dea tot ce are mai bun, scrie. De asta eu am scris atât muzică, versuri, cât și cărți”, a mai spus Raoul într-o confesiune emoţionantă.

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