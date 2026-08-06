Lucrările aflate în desfășurare

Investiția derulată de Direcția Regională de Drumuri și Poduri (DRDP) Craiova își propune să protejeze infrastructura pe termen lung și să asigure condiții optime de trafic într-o zonă montană cu relief dificil. DN 7A este un drum național montan din România care leagă orașul Brezoi (Valea Oltului, județului Vâlcea) de municipiul Petroșani (Valea Jiului, județul Hunedoara), traversând Carpații Meridionali.

Ziduri de sprijin, coloane forate și sisteme noi de scurgere a apelor pluviale – așa arată șantierul de pe sectorul cuprins între stațiunea Vidra și limita județelor Vâlcea și Hunedoara, unde sunt mobilizați permanent peste 110 muncitori și 40 de utilaje și autobasculante.

„Modernizarea acestui sector contribuie atât la siguranța circulației, cât și la dezvoltarea turismului și a economiei locale”, au transmis reprezentanții DRDP Craiova.

DN 7A este un drum montan cu un important rol turistic, asigurând legătura dintre Valea Lotrului, Obârșia Lotrului și zona Rânca, traversând unele dintre cele mai atractive peisaje ale Carpaților Meridionali.

Echipele de intervenție derulează în prezent o serie de lucrări complexe, ce includ lărgirea carosabilului prin realizarea casetelor dedicate, profilarea platformei și turnarea noilor straturi de asfalt. De asemenea, pentru siguranța traficului, se construiesc ziduri de sprijin, pe fundații directe sau pe coloane forate, și se realizează lucrări ample de stabilizare a versanților.

Un accent deosebit este pus pe amenajarea rigolelor și a șanțurilor de colectare a apelor pluviale, o măsură vitală în această zonă montană pentru a preveni eroziunea, infiltrațiile și căderile de pietre pe carosabil.

Stadiul fizic al lucrărilor este de 35%.

Investiție de 99,6 milioane de lei

Lucrările de modernizare se desfășoară pe tronsonul cuprins între kilometrul 63+200 și kilometrul 86+601, de la Lacul Vidra până în apropierea Pasului Groapa Seacă, la limita dintre județele Vâlcea și Hunedoara.

Prin aceste investiții, DRDP Craiova își propune să crească siguranța rutieră pentru localnici și turiști, reducând totodată riscul de blocare a drumului din cauza alunecărilor de teren. Proiectul va îmbunătăți confortul și timpii de deplasare pe DN 7A, protejând infrastructura pe termen lung și facilitând accesul către stațiunile și atracțiile turistice majore din zona montană a județelor Vâlcea și Gorj.

Lucrările se desfășoară cu menținerea circulației rutiere sub restricții temporare. „Rugăm participanții la trafic să respecte semnalizarea instituită în zona șantierului și indicațiile personalului de dirijare”, potrivit sursei citate.

Constructorul desemnat pentru acest proiect este compania românească Maristar, care a fost declarată câștigătoare a licitației publice pentru contractul de execuție. Valoarea totală a investiției este de 99,6 milioane de lei, fără TVA.

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