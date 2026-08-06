Dincolo de peisajele de vis și clipele petrecute alături de cei dragi, cântăreața a mărturisit că face sport zilnic și că nu se abține de la bunătățile culinare specifice zonei.

„Suntem pe o plajă superbă din Grecia, unde răsăriturile și apusurile sunt parcă rupte din Rai, tavernele te îmbie la fiecare pas, iar fiecare masă este o bucurie. Și da, îmi fac toate poftele, dar merg la sală zilnic, ca să pot păstra echilibrul”, a povestit Elena Gheorghe.

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Timpul petrecut pe litoralul grecesc i-a oferit vedetei și un prilej de reflecție asupra familiei și a ritmului în care cresc cei doi copii ai săi, Nicholas și Amelie.

„«Soarele meu» și «Luna mea», așa cum îmi place să-i alint pe «cei mici», cresc mai repede decât aș fi vrut. Nico m-a întrecut de mult, iar Ame vine puternic din urmă. Timpul nu așteaptă pe nimeni. Dar un lucru îl știu sigur: brațele noastre vor rămâne mereu la fel de încăpătoare, indiferent cât de mari vor fi. Vor avea întotdeauna loc pentru ei, pentru visele lor și pentru fiecare alegere pe care o vor face în viață”, a adăugat artista.

Ce regulă strică respectă Elena Gheorghe în vacanță

Pe lângă atenția acordată stilului de viață activ, cântăreața a luat o decizie fermă în privința timpului petrecut pe dispozitivele mobile în timpul sejurului. Elena Gheorghe și-a impus o regulă clară privind utilizarea telefonului mobil.

„Mi-am promis că în această vacanță voi folosi telefonul maximum 30 de minute pe zi. Doar pentru fotografii și pentru un mesaj celor de acasă că suntem bine. Și atunci am realizat cât de norocoși am fost noi, cei care am trăit din plin viața înainte să existe lumea virtuală. Mi-am amintit cât de frumoasă era viața când eram cu adevărat prezenți. Când o conversație dura ore, iar un apus era privit până la capăt, nu doar fotografiat”, a mărturisit cântăreața.

Elena Gheorghe consideră că obiceiul de a naviga continuu pe internet oferă doar o impresie falsă de relaxare, afectând modul în care percepem clipele importante alături de cei dragi.

„Ne păcălim că ne relaxăm atunci când scrollăm la nesfârșit. În realitate, doar amorțim timpul. Iar timpul este singurul lucru pe care nu îl vom putea recupera niciodată. Sper ca această regulă pe care mi-am impus-o în vacanță să devină un obicei și acasă. Să fiu online strict cât este necesar, fără să mă mai las păcălită de iluzia că «mai aflu ceva». Pentru că, de multe ori, este mai bine să știi mai puțin și să trăiești mai mult, să fii prezent, să trăiești cu adevărat fiecare clipă. Să nu lași viața să treacă pe lângă tine în timp ce privești un ecran”, a încheiat artista.

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