Mirabela Grădinaru a primit salariu de la Dacia

„În spiritul transparenței și pentru a înlătura orice speculații, am decis împreună cu Mirabela să publicăm declarațiile sale de avere și de interese”, a scris Nicușor Dan în postările pe care le-a publicat pe rețelele de socializare.

Potrivit documentului publicat de Administrația Prezidențială, Mirabela Grădinaru a încasat, anul trecut, un salariu de 158.360 de lei de la Automobile-Dacia SA, ceea ce se traduce printr-un salariu lunar de 13.196 de lei.

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Mirabela Grădinaru a moștenit două case și șapte terenuri

Conform informațiilor completate de partenera președintelui Nicușor Dan în declarația de avere, Mirabela Grădinaru deține un teren de 1152 de metri pătrați la Moara Vlăsiei, în județul Ilfov, pe care l-a cumpărat, dar și șase terenuri în satul Zăpodeni din Vaslui, pe care le-a moștenit de la bunici, precum și un teren intravilan în municipiul Vaslui, pe care l-a moștenit de la tată.

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În ceea ce privește casele, Mirabela Grădinaru a moștenit părți din două case de locuit, una în satul Zăpodeni și alta în Vaslui, moștenite de la tată și bunici. La capitolul mașini, partenera lui Nicușor Dan are un Renault Clio din anul 2016, dar și un Opel Vectra din anul 1992.

Partenera lui Nicușor Dan are conturile goale

La capitolul active financiare, Mirabela Grădinaru a notat că are două conturi deschise la ING Bank și Banca Transilvania, dar care sunt goale. Totuși, ea a oferit un împrumut în nume personal în valoare de 116.563 de lei către Asociația S.O.S. ORAȘUL, asociație la care este și președinte.

În ceea ce privește datoriile, partenera lui Nicușor Dan are două credite la ING Bank, unul de 1.760 de lei și altul de 50.000 de lei.

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