Înalta Curte a respins toate contestațiile din camera preliminară

Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) a decis joi respingerea contestațiilor formulate atât de Ministerul Public, cât și de inculpați în procedura camerei preliminare din dosarul în care Călin Georgescu, Horațiu Potra și alți 20 de inculpați sunt acuzați de infracțiuni împotriva ordinii constituționale.

Prin hotărârea pronunțată, instanța supremă a menținut încheierea Curții de Apel București, ceea ce permite începerea judecății pe fond. Miercuri, după dezbaterile din camera preliminară, ÎCCJ amânase pronunțarea pentru data de 6 august 2026.

Ieri, Călin Georgescu a sosit la Înalta Curte de Casație și Justiție, unde a fost așteptat de zeci de susținători.

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Magistrați: Decizia vizează doar legalitatea procedurii

Într-un comunicat de presă, Înalta Curte a precizat că procedura camerei preliminare are ca obiect exclusiv verificarea legalității sesizării instanței, a administrării probelor și a actelor de urmărire penală.

Judecătorii au subliniat că în această etapă nu sunt analizate temeinicia acuzațiilor și nici vinovăția persoanelor trimise în judecată. „În această etapă procesuală nu sunt analizate temeinicia acuzațiilor și nici vinovăția persoanelor trimise în judecată. În consecință, hotărârea pronunțată de Înalta Curte confirmă exclusiv soluția asupra aspectelor de legalitate procedurală analizate în cadrul camerei preliminare și nu reprezintă o pronunțare asupra fondului cauzei. Stabilirea vinovăției sau a nevinovăției inculpaților poate avea loc numai în cadrul judecății pe fond, în condițiile prevăzute de lege și cu respectarea tuturor garanțiilor procesuale”, se arată în comunicatul instanței supreme.

Curtea de Apel București decisese deja începerea procesului

La 2 aprilie 2026, Curtea de Apel București a constatat legalitatea rechizitoriului întocmit de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și a dispus începerea judecății în cazul celor 22 de inculpați.

Hotărârea a fost contestată atât de inculpați, cât și de Ministerul Public, iar dosarul a ajuns pe rolul Înaltei Curți. Pe parcursul procedurii, judecarea cauzei a fost reluată după schimbarea componenței completului de judecată, iar pronunțarea a fost amânată de mai multe ori.

Acuzațiile aduse lui Călin Georgescu și Horațiu Potra

În acest dosar, Călin Georgescu este trimis în judecată pentru complicitate la tentativă la comiterea unor acțiuni împotriva ordinii constituționale și pentru comunicarea de informații false în formă continuată.

Horațiu Potra este acuzat de tentativă la comiterea unor acțiuni împotriva ordinii constituționale, nerespectarea regimului armelor și munițiilor și nerespectarea regimului materiilor explozive.

De asemenea, fiul și nepotul acestuia, Dorian Potra și Alexandru Potra, au fost trimiși în judecată pentru tentativă la comiterea unor acțiuni împotriva ordinii constituționale.

Ce susțin procurorii în rechizitoriu

Potrivit rechizitoriului, procurorii susțin că, după decizia Curții Constituționale din 6 decembrie 2024 privind anularea alegerilor prezidențiale, Călin Georgescu și Horațiu Potra s-ar fi întâlnit într-un complex de echitație din Ciolpani, județul Ilfov. Anchetatorii afirmă că la acea întâlnire ar fi fost discutat un plan prin care persoane cu pregătire militară din anturajul lui Horațiu Potra urmau să desfășoare acțiuni violente cu scopul deturnării manifestațiilor publice. Conform procurorilor, Horațiu Potra ar fi organizat un grup paramilitar format din 21 de persoane, care urma să se deplaseze spre București pentru a participa la proteste ce ar fi fost transformate în acțiuni violente.

În noaptea de 7 spre 8 decembrie 2024, polițiștii au oprit mai multe autoturisme în județele Ilfov și Dâmbovița și în Capitală. În urma controalelor au fost descoperite arme albe, pistoale, spray-uri cu piper, bastoane telescopice, materiale pirotehnice și alte obiecte considerate periculoase. Procurorii susțin că acțiunile inculpaților au creat o stare de pericol pentru ordinea constituțională și securitatea națională.

Alte dosare și măsuri preventive

Călin Georgescu este trimis în judecată și într-un al doilea dosar, în care este acuzat de propagandă legionară și promovarea în public a unor persoane condamnate pentru genocid și crime de război.

În aprilie 2026, acesta a scăpat definitiv de măsura controlului judiciar.

În ceea ce îl privește pe Horațiu Potra, Înalta Curte a decis în iunie 2026 înlocuirea arestului preventiv cu arestul la domiciliu. Fiul și nepotul său au fost plasați anterior sub control judiciar.

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 1 comentariu
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Comentarii (1)
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Iosif_2025 06.08.2026, 20:48

Armata Română elimină gradul de căpitan, pentru că e un termen legionar. Deocamdată e doar o glumă pe TNR, dar nu e exclus să devină realitate în curând.

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