Dă glas gândurilor frumoase și transmite-le celor apropiați cele mai frumoase și emoționante urări cu ocazia onomasticii. Ți-am pregătit o selecție cu mesaje pe care le poți trimite de Sfânta Teodora, sărbătoare prăznuită pe 7 august în calendar ortodox 2024.

Nume sărbătorite de Sfânta Teodora

Teodor;

Teo;

Tudora;

Dora;

Dorina;

Toader;

Tader;

Tudor;

Tudoran;

Tudorică;

Vezi mai multe nume care se serbează de Sfânta Teodora!

Mesaje de Sfânta Teodora

Chiar dacă astăzi este aniversarea ta, eu sunt cel care în fiecare zi primește cel mai frumos cadou: iubirea și prietenia ta. La Mulți ani, Teodora!

Astăzi este ziua ta. Un prilej pentru mine să îți reamintesc cât țin la tine și că ești parte din sufletul meu. La Mulți Ani, Teo!

De ziua ta, prietenii tăi îți urează multe lucruri, dar eu nu-ți urez decât două: niciodată să nu suferi și întotdeauna să fii fericit! La Mulți Ani!

La Mulți Ani! Îți urez impresii frumoase care să alunge melancolia, pasiune și iubire care să trezească cele mai bune calități din tine, noroc în viață care pur și simplu să te amețească!

Îți doresc ca această zi specială să îți aducă iubire, sănătate și fericire. La Mulți, Dorina!

Mesaje de Sfânta Teodora

Felicitări cu ocazia aceastei zile. Îți urez să fii mereu sănătos, energic și plin de bucurie. La mulți ani, Tudorel!

Să îți păstrezi mereu zâmbetul cald, sufletul pur şi lumina în priviri cum era în prima zi în care te-am cunoscut. La Mulți Ani cu ocazia onomasticii!

Azi, de ziua numelui, îți urez și eu să fii iubită și să ai parte de tot ce îți dorești. La mulți ani de Sfânta Teodora!

Sper că această zi să fie începutul celui mai măreț și minunat an din viața ta. La Mulți Ani!

Aceasta este doar un mesaj purtat de vânt, îți doresc toată bucuria din lume și toată fericirea de pe pământ! La Mulți Ani, Tudora!

Îți doresc să nu-ți lipsească nimic din ceea ce te face fericită, te îmbrățișez cu toată dragostea. La Mulți Ani!

Cu ocazia onomasticii, de Sfânta Teodora, îți doresc numai fericire, iubire și multă sănătate. La Mulți Ani!

Cu ocazia zilei de nume, îți doresc o oră de liniște, o zi senină, o săptămână de bucurii, o lună de împliniri, un an de prosperitate, un veac de sănătate, fericire și iubire. La multi ani!

De ziua numelui tău îți doresc să ai o zi superbă și un an plin de realizări. La multi ani încununați de succes!

Dragă Teodora, de ziua numelui tău, îți urez să strălucești mereu ca o stea pe cerul vieții tale! La mulți ani frumoși!

Fie ca în sufletul tău să răsară mereu bucuria și încrederea că poți realiza tot ce-ți propui. Să ai parte de o zi minunată!

La mulți ani, Teodora! Sărbătorește cu dragoste și ne dorim să fim alături de tine în toate momentele speciale ale vieții tale!

Îți trimitem cele mai calde urări cu ocazia zilei numelui tău! Să ai parte de zile senine și de realizări frumoase!

La mulți ani, Teodor! Să fii mereu înconjurat de oameni dragi și să trăiești fiecare zi cu pasiune și încredere!

Să-ţi dea Domnul sănătate, judecată inţeleaptă, viaţă lungă pământească, ce doreşti să se împlinească! Sfânta Teodora să te călăuzească mereu!

Cele mai calde urări de bine, sănătate şi fericire, de ziua numelui. La mulţi ani, Teodor!

Îți doresc ca ziua numelui să îți aducă multe motive de a sărbători. La mulți ani!

În această zi frumoasă, toată lumea să-ți zâmbească, cei dragi să te iubească, cei răi să te ocolească. La mulţi ani!

Multă sănătate, fericire şi noroc de ziua numelui tău! La mulţi ani!

Urări de Sfânta Teodora

E o zi când sufletul învinge orice urmă de tristețe, când tot ce a fost greu ți se pare usor. Este ziua numelui tău! La Mulți Ani!

Fie ca sfântul care te protejează să-ți aducă mult noroc, fericire și împliniri. Să ai o zi minunată!

Îți doresc să zâmbești. Pentru ca atunci totul va fi bine și vei găsi puterea să răzbați peste orice greutăți. La multi ani, de Sfânta Teodora!

La mulţi ani plini de fericire și de împliniri! Să ai numai zâmbete și soare în calea ta!

O floare gingaşă şi delicată pentru o persoană care îmi luminează viaţa. La mulţi ani, Teo!

Să ai parte de sănătate, multe realizări și să te bucuri de aceasta zi frumoasă mereu! La multi ani, de ziua numelui!

Îți urez să ai o zi a numelui la fel de luminoasă precum aripile unui fluture, la fel de fericită precum cântecul privighetoarei și la fel de frumoasă precum o grădină plină cu flori. La Mulți Ani, Teodora!

Mesaje de La Mulți Ani cu ocazia onomasticii

La multi ani, să ai sănătate, să ai o zi bună și să n-ai noroc de ghinion!

Un cer albastru fără nori, în calea ta să fie, Să ai în viață numai flori, noroc și bucurie! La Mulți Ani!

Un ocean de sănătate, Un munte de noroc, Un camion cu bani, Și un sincer: La mulți ani, Teodor!

De ziua numelui tău, îţi doresc ca toate lucrurile bune şi frumoase să te copleşească şi să strălucească în calea ta către fericire. La mulţi ani!

Cineva acolo sus te iubește … cineva aici jos ține tare mult la tine. La mulți ani!

Cu ocazia zilei numelui tău, îți dorim să fii mereu puternică, frumoasă și înțeleaptă. Să ai parte de succese și bucurii în tot ce faci!

Sărbătorim astăzi numele tău și îți trimitem gândurile noastre bune pentru tot ceea ce îți dorești să realizezi în viață. La mulți ani, Teodora!

Îți urez să ai o zi minunată, plină de zâmbete, îmbrățișări și urări de bine. La mulți ani și sărbători fericite!

Fiecare zi să-ți aducă împliniri și să rămâi mereu o persoană iubită și apreciată de toți cei din jurul tău. La mulți ani, Teodora!

Îți dorim să ai parte de multă fericire și să simți mereu că ești ocrotită și iubită. Să ai o zi specială!

Cu ocazia zilei tale de nume, îţi doresc să ai parte de toată bunătatea vieţii, de fericire şi de împliniri! La mulţi ani!

Îți doresc să ai parte de o zi de nume minunată și să știi că ești și vei fi mereu iubită de toată familia. La mulţi ani!

De ziua numelui tău, îți doresc tot binele din lume, noroc, fericire și sănătate și să ți se îndeplinească toate dorințele. La mulți ani!

Cu ocazia sărbătoririi numelui primiţi un sincer La mulți ani, multă sănătate multe realizări și tot ce vă doriți lângă cei dragi!

Dragul meu Teodor, cu ocazia aceastei zile, îți urez să fii mereu sănătos și plin de voie bună! La mulți ani!”

Mesaje de La Mulți Ani de Sf Teodora

La mulți ani și mulți bani! Visurile tale să devină realitate, să te simți împlinit și fericit, drumul să-ți fie presărat cu liniște, să nu cunoști ce sunt lacrimile pe obraz și să ai parte de multă iubire!

Să nu te schimbi niciodată, să rămâi aceeași persoană optimistă și puternică! La mulți ani!

Ceea ce îți doresc de ziua ta este să continui să iubeșți viață și să nu te opreșți din a visa. Să te învăluiască fericirea și norocul, nu doar astăzi, ci întotdeauna! La mulţi ani!

Îți doresc din suflet multă sănătate, noroc și fericire cât cuprinde! Să ți se împlinească toate visurile și să te văd întotdeauna zâmbind! La mulți ani!

Această este doar un mesaj purtat de vânt, îți doresc toată bucuria din lumea și toată fericirea de pe Pământ. La Mulți Ani cu veselie!

Bucuria lumii toată, Zi de zi-n ușa să-ți bată, Bunul Dumnezeu să-ți dea, Tot ce îți dorești și ai vrea! La Mulți Ani și tot ce îți dorești să ți se îndeplinească!

Urări de Sfânta Teodora

De ziua numelui tău îți doresc să ai o zi superbă și un an plin de realizări. La multi ani încununați de succes!

E o zi când sufletul învinge orice urmă de tristețe, când tot ce a fost greu ți se pare usor. Este ziua numelui tău! La Mulți Ani!

Fie ca sfântul care te protejează să-ți aducă mult noroc, fericire și împliniri. Să ai o zi minunată!

Îți doresc să zâmbești. Pentru ca atunci totul va fi bine și vei găsi puterea să răzbați peste orice greutăți. La multi ani, de Sfânta Teodora!

La mulţi ani, plini de fericire și de împliniri! Să ai numai zâmbete și soare în calea ta!

O floare gingaşă şi delicată pentru o persoană care îmi luminează viaţa. La mulţi ani, Teo!

Să ai parte de sănătate, multe realizări și să te bucuri de aceasta zi frumoasă mereu! La multi ani, de ziua numelui!

Îți urez să ai o zi a numelui la fel de luminoasă precum aripile unui fluture, la fel de fericită precum cântecul privighetoarei și la fel de frumoasă precum o grădină plină cu flori. La Mulți Ani, Teodora!

Mesaje de Sf. Teodora

La multi ani, să ai sănătate, să ai o zi bună și să n-ai noroc de ghinion!

Un cer albastru fără nori, în calea ta să fie, Să ai în viață numai flori, noroc și bucurie! La Mulți Ani!

Un ocean de sănătate, Un munte de noroc, Un camion cu bani, Și un sincer: La mulți ani, Teodor!

De ziua numelui tău, îţi doresc ca toate lucrurile bune şi frumoase să te copleşească şi să strălucească în calea ta către fericire. La mulţi ani!

Cineva acolo sus te iubește … cineva aici jos ține tare mult la tine. La mulți ani!

Mesaje de La Mulți Ani pentru Sfânta Teodora

La mulți ani și mulți bani! Visurile tale să devină realitate, să te simți împlinit și fericit, drumul să-ți fie presărat cu liniște, să nu cunoști ce sunt lacrimile pe obraz și să ai parte de multă iubire!

Sărbătorește, sau pur și simplu fă-ți timp numai pentru ține. Este ziua ta, așa că bucură-te din plin de ea! La mulţi ani!

Visele de azi să devină realitate, speranțele de mâine împliniri, orice cădere un pas înainte, gândul bun și fericirea să te însoțească mereu. La mulți ani!

De ziua ta aș vrea că luna să nu coboare așa devreme și, când coboară, ea să-ți aducă un cer senin și plin de stele, iar prima stea ce-o să răsară aș vrea să fie steaua ta. Tu să-i surazi și ea să-ți spună La Mulți Ani din partea mea!

La mulţi Ani și să cunoști iubirea, îți doresc să te iei de mâna cu fericirea!

La mulți ani, Teodora! Să-ți păstrezi mereu zâmbetul și să ai parte de momente frumoase alături de cei dragi!

Îți dorim să strălucești ca un diamant și să fii o sursă de inspirație pentru cei din jurul tău. La mulţi ani!

În această zi de sărbătoare, îți dorim să rămâi mereu tânără în suflet și să ai parte de momente de neuitat alături de cei dragi! La mulţi ani, Teodora!

La mulți ani, Teodor! Să fii mereu înconjurat de iubire și să trăiești fiecare zi cu pasiune și bucurie.

Îți transmitem cele mai calde urări și gândurile noastre bune de ziua numelui tău. Să fii sănătoasă şi fericită! La mulţi ani!

Dragă Teodora, îţi doresc o zi onomastică nemaipomenită şi să fii din ce în ce mai mult iubită. La mulţi ani!

La mulţi ani, fericire, împăcare sufletească, flori, iubire, sănătatea să te pălească, prietenii să nu te uite şi să ai bucurii multe!

Pentru că astăzi este o zi specială pentru tine, mă alătur și eu celor ce-ți doresc din adâncul sufletului să ai parte numai de împliniri, satisfacții și multă sănătate. La mulți ani!

Să fii mereu tânăr și cu același spirit vessel, iar viața să-ți ofere clipe minunate și bucurii! La mulți ani fericiți.

Fie ca toate împlinirile frumoase, sănătatea și spiritul acestei zile să te însoțească pretutindeni! La mulţi ani!

Felicitări de Sfânta Teodora

La mulți ani, Teodor! Îţi doresc ca în această zi specială și în fiecare zi a vieții tale să fii înconjurat de oameni minunați, sănătate și iubire necondiționată.

Draga mea Teodora, cu ocazia zilei tale, îți doresc bucurii nelimitate și momente de neuitat alături de cei dragi. La mulţi ani!

La mulți ani de ziua ta, dragă Teodor! Îți doresc să obții tot ceea ce îți dorești și să te bucuri de fiecare zi alături de cei dragi ție.

De ziua ta de nume, îți urez să ai parte de o sărbătoare plină de râsete, iubire și bucurie, dragă Teodora. La mulţi ani!

La mulți ani, dragă Teodora! Îți doresc să fii înconjurată de fericire și oameni minunați, iar drumul vieții tale să fie presărat cu toate lucrurile minunate pe care le meriți!

La mulți ani, Teodor, să ai o viață plină de momente de neuitat și de împliniri personale!

Fie ca această zi să îţi fie plină de magie și să deschidă noi uși spre o viață plină de iubire și succese. La mulţi ani!

Teodor dragă, cu ocazia zilei tale, vreau să-ți mulțumesc pentru că ești un prieten minunat și o persoană de încredere. Îţi urez la mulţi ani şi îţi doresc să fii mereu înconjurat de iubire și de oameni care apreciază autenticitatea ta!

La mulți ani, draga mea Teodora! Îți trimit cele mai calde urări de sănătate și noroc. Sper ca această zi specială să te motiveze să-ți urmezi mereu visele și să-ți îndeplineşti dorinţele.

La multi ani, dragă Teodora, de ziua ta de nume! Ești o femeie puternică și înțeleaptă, care îi inspiră pe toți cei din jurul ei. Să ai parte numai de bine și să trăiești o viață plină de iubire și succese!

Cu ocazia zilei tale de nume, Teodora, îți transmit cele mai frumoase gânduri și urări. Sărbătorește-ți ziua cu gândul că ești o persoană extraordinară! La mulți ani!

La mulți ani, Teodora! Îți doresc ca în această zi specială să te răsfeți cu tot ceea ce iubești și să te bucuri de fiecare clipă alături de cei dragi ție!

La mulţi ani, Teodora, să ai o zi de nume minunată și o viaţă plină de realizări și recompense!

La mulți ani, scumpa mea Teodora, de ziua numelui tău! Să fii înconjurată mereu de sănătate, fericire și bunătate!

La mulți ani, dragă Teodor! Să ai parte numai de iubire și pace, iar drumul vieții tale să fie mereu luminos și plin de succese!

La mulți ani, dragă Teodora, de ziua numelui tău! Fie ca toată dragostea pe care o împarți să se întoarcă către tine înzecită!

De ziua numelui tău, Teodora, îți doresc multă iubire, sănătate și fericire. Să rămâi mereu o persoană puternică și încrezătoare! La mulţi ani!

La mulți ani, dragă Teodora, de ziua numelui tău! Fii mândră că porți un nume plin de istorie și semnificație. Să ai parte de o viață minunată și să răspândești mereu lumină și iubire în jurul tău!

Dragă Teodora, sărbătoreşte cu entuziasm şi bucurie ziua numelui tău! Îţi doresc o viaţă bogată în experienţe minunate, prieteni fideli şi amintiri de preţ. La mulţi ani de fericire şi împliniri!

Astăzi îți doreșc, Teodor, un cer senin presărat cu stele de bucurie și iubire. Să ai parte de o zi de nume minunată și de multe realizări și satisfacții!

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