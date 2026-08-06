Pentru derularea programului trebuie să obţină avizul Consiliului Concurenţei

Vizați de acest proiect sunt românii din străinătate care vor să-și facă afaceri în țară. Bugetul programului este de 100 de milioane de euro. Ministerul Finanțelor a mandatat Banca de Investiţii şi Dezvoltare (BID) să gestioneze granturile Programului „Diaspora Investește Acasă”.

„Prin adoptarea acestui act normativ, Banca de Investiții și Dezvoltare (BID) este mandatată oficial să acționeze în numele și contul Ministerului Finanțelor pentru a acorda și gestiona ajutorul de minimis sub formă de granturi destinate susținerii investițiilor realizate de românii din diasporă”, se arată în comunicatul emis de Ministerul Finanțelor.

Aspectele tehnice și operaționale aferente exercitării acestui mandat vor fi stabilite printr-o Convenție de implementare încheiată între Ministerul Finanțelor și BID, care va fi aprobată prin ordin al ministrului finanțelor în termen de 30 de zile de la publicarea actului normativ. Pentru derularea programului BID trebuie să obţină avizul obligatoriu din partea Consiliului Concurenţei.

„Ulterior obținerii avizului obligatoriu din partea Consiliului Concurenței, BID va actualiza convențiile cu intermediarii financiari și va modifica schema de ajutor de minimis pentru a integra noile condiții de acordare a granturilor”, se mai arată în comunicat.

Creditele de investiţii pot avea valori cuprinse între 5.000 – 500.000 de euro

Ministerul Finanţelor alocă un buget total de 100 de milioane de euro pentru acest prim program destinat românilor din străinătate care doresc să dezvolte afaceri locale prin intermediul unor firme nou înfiinţate.

„Mecanismul de sprijin stabilește că granturile acordate pot acoperi până la 60% din valoarea creditului de investiții, fără să depășească suma maximă de 200.000 de euro pentru fiecare beneficiar eligibil. Aceste granturi vor fi acordate în perioada 2026-2029, în limita bugetului prevăzut”, potrivit sursei citate.

Creditele de investiţii destinate capitalizării afacerilor pot avea valori cuprinse între 5.000 de euro şi 500.000 de euro. Perioada maximă de creditare este stabilită la 10 ani, fără ca scadența finală a împrumuturilor să depășească data de 31 decembrie 2037.

„Operaționalizarea Băncii de Investiții și Dezvoltare își arată acum utilitatea directă prin gestionarea acestui instrument esențial. Prin mandatul acordat astăzi, ne asigurăm că fondurile de 100 de milioane de euro vor fi administrate transparent și eficient, ajungând la cei care au curajul să deschidă afaceri noi în România. Le oferim astfel românilor din diaspora nu doar o invitație de a se întoarce, ci un sprijin financiar concret și un parteneriat instituțional solid pentru a-și repatria experiența, capitalul și competențele profesionale dobândite peste hotare”, a declarat Alexandru Nazare, ministrul interimar al Finanțelor.

Cum poți accesa aceste fonduri

Ministerul Finanțelor mai informează și cum pot fi accesate aceste fonduri. În primul rând, programul se adresează societăților nou înființate al căror capital social este deținut majoritar de cetățeni români care au avut domiciliul sau reședința în străinătate pentru o perioadă de minimum 12 luni consecutive în ultimele 18 luni.

În al doilea rând, solicitanții trebuie să facă dovada unei experiențe profesionale sau a unor studii relevante de minimum un an în domeniul pentru care se solicită finanțarea și au obligația de a menține investiția și structura acționariatului pentru o perioadă de cel puțin 3 ani de la finalizarea proiectului.

Totodată, beneficiarii trebuie să asigure o contribuție proprie de minimum 10% din valoarea proiectului de investiții, nivel care este redus la 5% în cazul antreprenorilor cu vârsta sub 35 de ani.



„Prin creșterea apetitului de risc al finanțatorilor și valorificarea resurselor aduse de cetățenii români din străinătate, măsura va crea oportunități reale de reintegrare economică, sprijinind direct dezvoltarea durabilă a mediului de afaceri românesc pe termen lung”, mai arată Ministerul Finanțelor.

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