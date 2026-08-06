„Trădare să fie, dacă o cer interesele partidului, dar s-o știm și noi!”

„Să anunți trecerea României la euro fără o dezbatere națională reală și fără ca poporul român să-și fi exprimat limpede voința nu este reformă. O asemenea decizie ar însemna, politic și moral, trădarea leului, a interesului național și a încrederii datorate românilor”, a scris Călin Georgescu într-o postare pe Facebook în care a criticat o presupusă trecere a României la moneda euro.

Fostul candidat a vorbit și despre „renunțarea la suveranitate” în cazul trecerii la moneda europeană. „Renunți la leu, renunți la suveranitate. O țară este stăpână pe soarta ei atunci când are control deplin asupra propriei monede. Leul este mai mult decât o monedă. Este fortăreața noastră, principalul instrument prin care ne apărăm economia. Leul este al românilor: păstrăm leul, păstrăm șansa de a ne reface țara prin noi înșine”, a mai scris Călin Georgescu.

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Călin Georgescu are două conturi în euro și niciunul în „fortăreața noastră”

Și totuși, în ciuda acuzațiilor de „trădare a leului”, Georgescu a arătat întregii țări, în ultima sa declarație de avere făcută publică la alegerile prezidențiale din 2024, că este mai degrabă fanul monedei euro, având în conturi 180.000 de euro și niciun leu.

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În aceeași declarație de avere, completată pe 2 decembrie 2024, fostul candidat la alegerile prezidențiale a mai notat două terenuri intravilane în satul Viștea de Sus din Brașov și Mogoșoaia, județul Ilfov, o casă în Mogoșoaia, o mașină din 2022, precum și un salariu, de această dată, în lei.

Procesul lui Călin Georgescu poate începe

Astăzi, 6 august 2026, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a decis că procesul pe fond în dosarul în care Călin Georgescu, Horaţiu Potra şi alţi 20 de inculpaţi sunt acuzaţi de acţiuni împotriva ordinii constituţionale poate începe.

Potrivit rechizitoriului, procurorii susțin că, după decizia Curții Constituționale din 6 decembrie 2024 privind anularea alegerilor prezidențiale, Călin Georgescu și Horațiu Potra s-ar fi întâlnit într-un complex de echitație din Ciolpani, județul Ilfov. Anchetatorii afirmă că la acea întâlnire ar fi fost discutat un plan prin care persoane cu pregătire militară din anturajul lui Horațiu Potra urmau să desfășoare acțiuni violente cu scopul deturnării manifestațiilor publice. Conform procurorilor, Horațiu Potra ar fi organizat un grup paramilitar format din 21 de persoane, care urma să se deplaseze spre București pentru a participa la proteste ce ar fi fost transformate în acțiuni violente. În noaptea de 7 spre 8 decembrie 2024, polițiștii au oprit mai multe autoturisme în județele Ilfov și Dâmbovița și în Capitală. În urma controalelor au fost descoperite arme albe, pistoale, spray-uri cu piper, bastoane telescopice, materiale pirotehnice și alte obiecte considerate periculoase. Procurorii susțin că acțiunile inculpaților au creat o stare de pericol pentru ordinea constituțională și securitatea națională.

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