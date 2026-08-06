Joi, 6 august, în București și în 34 de județe sunt prognozate vijelii, descărcări electrice, grindină și ploi torențiale, în timp ce vestul țării continuă să se confrunte cu un val de căldură extremă.

Meteorologii anunță că valul de căldură va fi intens și persistent în cea mai mare parte a țării pe parcursul zilelor de joi și vineri, urmând să se diminueze treptat sâmbătă, când se va restrânge către sud-vestul și sudul teritoriului. Potrivit ANM, canicula și disconfortul termic accentuat se vor manifesta pe arii extinse, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge și va depăși pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime vor varia de la 29-31 de grade pe litoral până la 40-41 de grade în Câmpia de Vest.

Vineri și sâmbătă, valorile termice vor începe să scadă în majoritatea regiunilor, însă în sud-vest și sud vor mai fi temperaturi de 36-38 de grade.

Nopțile vor rămâne tropicale în cea mai mare parte a țării, cu minime cuprinse între 20 și 26 de grade.

Aproape toată țara intră de la ora 12 sub avertizare de furtuni cu grindină și ploi torențiale de până la 50 l/mp

Cod roșu de caniculă în șapte județe

ANM a emis un cod roșu de caniculă valabil până pe 7 august, ora 10:00, pentru județele Maramureș, Satu Mare, Sălaj, Bihor, Arad, Timiș și Caraș-Severin.

Meteorologii avertizează că valul de căldură va persista în aceste zone, iar temperaturile vor atinge valori extreme, apropiate de recordurile absolute ale lunii august.

Aproape toată țara intră de la ora 12 sub avertizare de furtuni cu grindină și ploi torențiale de până la 50 l/mp

Maximele vor fi cuprinse între 37 și 39 de grade în județele Maramureș, Satu Mare și Sălaj și între 39 și 41 de grade în Bihor, Arad, Timiș și Caraș-Severin.

Disconfortul termic va fi deosebit de accentuat, iar indicele temperatură-umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități. Minimele nocturne vor ajunge la 25-26 de grade, în special în Dealurile de Vest.

Cod portocaliu și cod galben pentru alte regiuni

Tot până vineri, 7 august, ora 10:00, este în vigoare un cod portocaliu de caniculă pentru Moldova, Oltenia, cea mai mare parte a Transilvaniei și pentru sud-vestul și centrul Munteniei.

În aceste regiuni sunt prognozate temperaturi maxime de 35-38 de grade, iar indicele temperatură-umezeală va depăși, de asemenea, pragul critic de 80 de unități. Local, nopțile vor fi tropicale, cu temperaturi minime între 20 și 24 de grade. Totodată, un cod galben de caniculă este valabil pentru Dobrogea, nordul și estul Munteniei și estul Transilvaniei. În aceste zone, temperaturile maxime vor ajunge la 36-37 de grade în Muntenia și la 30-31 de grade pe litoral, iar disconfortul termic va fi ridicat.

Furtuni, vijelii și ploi torențiale în București și 34 de județe

Pe lângă avertizările de caniculă, ANM a emis și un cod galben de instabilitate atmosferică, valabil joi, 6 august, între orele 12:00 și 21:00. Avertizarea vizează nordul și centrul Moldovei, Transilvania, Maramureș, Crișana, Banat, Oltenia, jumătatea de vest a Munteniei, zona montană, precum și municipiul București.

Aproape toată țara intră de la ora 12 sub avertizare de furtuni cu grindină și ploi torențiale de până la 50 l/mp

Meteorologii prognozează intensificări ale vântului, vijelii, averse, descărcări electrice și, izolat, grindină de mici dimensiuni. Rafalele de vânt vor atinge viteze de 50-70 km/h, iar pe arii restrânse pot depăși 80 km/h. Cantitățile de apă vor fi de 15-20 l/mp în intervale scurte, de una până la trei ore, iar în zonele montane pot ajunge local la 30-50 l/mp.

ANM precizează că fenomene de instabilitate atmosferică pot apărea izolat și în celelalte regiuni ale țării.

Valul de căldură se retrage treptat

Potrivit informării meteorologice, începând de sâmbătă, valul de căldură va începe să se retragă din unele regiuni, însă temperaturile vor rămâne ridicate în sud-vestul și sudul țării.

În același timp, episoadele de instabilitate atmosferică vor continua în mai multe zone, cu ploi torențiale, vijelii și descărcări electrice.

Vezi și prognoza meteo până pe 31 august 2026

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